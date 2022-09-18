Взрыв в Мелитополе: еще один важный коллаборант лишился жизни (фото, видео)

По предварительной информации коллаборанта ликвидировала ФСБ

В оккупированном Мелитополе прозвучал взрыв, вследствие которого погиб очередной коллаборант.

Информацию об этом подтвердил городской глава Иван Федоров. Кроме того, он отметил, что взрыв прозвучал в центре города возле одной из многоэтажек, а причиной назвал зачистки со стороны российской ФСБ.

По его словам, спецслужбы таким образом пытались ликвидировать так называемого "начальника ГБР народной милиции" Дениса Стефанкова.

Он входил в число 118 сотрудников полиции, которые перешли на сторону оккупантов. При этом в сети появилась информация о том, что Стефанков был "старшим по допросам пленных"

"Всем, кто изменил Украине, должно быть понятно: вы не нужны россии. После того как вас используют, вы превратитесь в расходный материал", — добавил Федоров.

Мэр Мелитополя не стал указывать, погиб ли Стефанков, однако источники "Телеграфа" сообщили, что покушение он все же не пережил.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 16 сентября в оккупированном Луганске вследствие взрыва был ликвидирован т.н. "генпрокурор лнр" Сергей Горенко, а также его "заместительница" Екатерина Стегленко. В тот же день взрывы прозвучали в Херсоне и Бердянске.