Вибух у Мелітополі: ще один важливий колаборант втратив життя (фото, відео)

За попередньою інформацією колаборанта ліквідувала ФСБ

В окупованому Мелітополі пролунав вибух, внаслідок якого загинув черговий колаборант.

Про це підтвердив міський голова Іван Федоров. Крім того, він зазначив, що вибух пролунав у центрі міста біля однієї з багатоповерхівок, а причиною назвав зачистку з боку російської ФСБ.

За його словами, спецслужби у такий спосіб намагалися ліквідувати так званого "начальника ДБР народної міліції" Дениса Стефанкова.

Він входив до числа 118 співробітників поліції, які перейшли на бік окупантів. При цьому в мережі з’явилася інформація про те, що Стефанков був "старшим по допитах полонених"

"Усім, хто змінив Україну, має бути зрозуміло: ви не потрібні росії. Після того, як вас використають, ви перетворитеся на витратний матеріал", — додав Федоров.

Мер Мелітополя не став вказувати, чи загинув Стефанков, проте джерела "Телеграфа" повідомили, що замах він все ж таки не пережив.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 16 вересня в окупованому Луганську внаслідок вибуху було ліквідовано т.зв. "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко, а також його "заступниця" Катерина Стегленко. Того ж дня вибухи пролунали у Херсоні та Бердянську.