Чорний день для зрадників: на окупованих територіях масово гинуть колаборанти, що про це відомо

У різних окупованих містах сходу та півдня сьогодні скоєно низку замахів на колаборантів

Від успіхів нещодавнього контрнаступу Збройних Сил України на півдні на сході зносить голову, іноді у прямому сенсі цього слова. Сьогодні на окупованих територіях сталася хвиля вибухів та замахів, у ході яких повідомляється про ліквідацію та поранення топ-колаборантів, які допомагали встановлювати російські порядки та готувалися до проведення референдумів.

Ми зібрали для вас імена можливих ліквідованих помічників окупантів та останні новини на цю тему:

Ліквідація "генпрокурора" в Луганську

Сергій Горенко

В Луганську у п'ятницю вдень у будівлі так званої "генпрокуратури Луганської Народної Республіки" загинув її очільник Сергій Горенко. "Генпрокурор" помер внаслідок потужного вибуху. Як повідомив журналіст Денис Казанський, влучання снарядів у будівлю не було, вибух стався саме зсередини.

Згодом стало відомо, що другою жертвою вибуху стала "заступниця" Горенка, Катерина Стегленко, вона також не вижила.

Горенко почав співпрацювати з російськими окупантами ще у 2014 році – виконував обов’язки "першого заступника генпрокурора". Місяць тому Горенко виступив з ініціативою карати луганчан за шкідництво та саботаж.

Окупанти та бойовики називають ліквідацію Горенка "терактом" і додають, що у приміщенні біля його кабінету спрацювала саморобна вибухівка.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що колаборанта ліквідували свої і Україна до цього непричетна:

"Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія – зачистка росією свідків воєнних злочинів. Слідство покаже", — заявив Подоляк.

Удар по "адміністрації" у Херсоні

У Херсоні у центрі міста пролунали сильні вибухи, прилетіло у праве крило будівлі суду, де розміщувалися так званий "уряд" окупантів і "військово-цивільна адміністрація", повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

На фото та відео у соцмережах можна побачити, що стовп диму здіймається позаду Херсонської ОВА, а пропагандистські ЗМІ повідомляють що поряд із будівлею "адміністрації" упало не менше 5 ракет.

Попередньо, є поранені та загиблі. російські пропагандисти повідомляють, що внаслідок обстрілу поранена так звана "начальниця" т. зв. "департаменту праці" окупаційної адміністрації, а її водій загинув. За даними херсонського видання "МОСТ" цей так званий департамент очолює Алла Бархатнова з міста Орел у росії.

Алла Бархатнова

Після приходу росіян у Херсонську обл. Бархатнова допомагала організовувати "референдум" у Дружківці, а потім вона працювала у так званому "міністерстві праці та соціальної політики" т. зв. "ДНР" і обралась до незаконного "парламенту" терористичної "республіки". На початку серпня вона опинилась на окупованій Херсонщині.

Інформація про Бархатнову не підтвердилася, бо вона згодом записала відео, де в сльозах зізнається, що їй страшно:

Також, за даними, Хланя, в будівлі в момент прильоту перебувала і колаборантка Катерина Губарєва.

"На жаль, жива. Жаліється лише на дзвін у вухах. Але загиблі серед окупантів точно є. Виявляється сьогодні в них було "совещание глав администраций городских и муниципальных округов". Ювелірний удар від ЗСУ в правильне місце, в правильний час", — написав Хлань.

Також заступник голови окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов заявив, що ракета прилетіла в його кабінет.

У Бердянську ліквідували "заступника мера" з дружиною

Олег та Людмила Бойки

В окупованому Бердянську сьогодні вранці у власному гаражі у мікрорайоні Колонія застрелили Олега Бойка разом із дружиною Людмилою. Олег Бойко був "заступником з питань ЖКГ" так званого мера Олександра Сауленка, а до війни був чинним депутатом Бердянської міської ради.

Людмила Бойко також була колаборанткою — вона очолювала "териториальну виборчу комісію" з проведення референдума.