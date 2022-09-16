В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: відео та подробиці

Українська сторона поки жодних коментарів з цього приводу не дає

В тимчасово окупованому Херсоні, у котрому колаборанти "готуються" до проведення "референдумів, пролунала серія потужних вибухів у самісінькому центрі міста. За повідомленням пропагандистів, удар нібито був нанесений Збройними українськими силами по будівлі так званої місцевої "обласної адміністрації". Також пишуть, що удар зазнав будівлі адмінсуду.

Відповідну інформацію в п'ятницю, 16 вересня, повідомило проросійське видання "ріа новини" у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що в результаті обстрілу є травмовані та навіть загиблі люди. Попередньо, смертельних травм зазнала одна людина. Крім того, пропагандисти пишуть, що по будівлі "адміністрації" ЗСУ випустили не менше п'яти ракет.

На оприлюдненому відео видно щільний дим після обстрілу, який простягається на кілька метрів над будинком. Наслідки потужного прильоту видно з усіх прилеглих херсонських районів.

Раніше "Телеграф" повідомляв,