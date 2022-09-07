Херсон завалений пропагандою, але реклами "референдуму" нема: розповідь очевидиці

Місцеві жителі не реагують на шквал наочної агітації, якою їх закидають окупанти

Окупаційна "влада" Херсона продовжує стверджувати, що не відмовляється від планів провести псевдореферендум про "приєднання" області до росії, хоча в цю перспективу все менше вірять навіть у самому кремлі. Про те, що це може бути не більше ніж звичайна бравада, розповідають і місцеві жителі.

Так Валерія Папуша, яка на початку вересня виїхала з Херсона до Одеси, розповіла "Німецькій хвилі", що серед величезної кількості пропаганди, якою окупанти обклеїли місто, матеріалів про "референдум" немає. За словами дівчини, плакати про те, що Херсон тепер перебуває під контролем росії, з’являються на всіх вільних поверхнях із величезною швидкістю і дуже швидко змінюють один одного. "Я на роботу їздила через пів міста. І ось ти їдеш – порожній білборд, їдеш увечері – там уже щось висить: "Херсон і росія – одне ціле", "Херсон – майбутнє росії". І це на кожному кроці – 20 метрів. і вже отакенний плакат. Вони змінюються", — розповіла Валерія. Вона також додала, що свої агітаційні матеріали росіяни вішають скрізь, аж до шибок громадського транспорту.

Водночас, мешканка Херсона розповіла, що містяни налаштовані щодо участі у "референдумі" негативно. Хоча серед них є ті, хто погодився перейти на бік окупантів. "Вже є люди, звичайно ж, які перейшли на їхній (росіян, — ред.) бік, але серед свідомих людей і серед тих, яких я знаю, ніхто. Всі чудово розуміють, що через те, що вони можуть спокійно взяти твої дані паспортні, це буде якийсь липовий референдум", — розповіла Валерія.

Як повідомляв "Телеграф", за даними британської розвідки, початок активного контрнаступу українців дедалі більше підриває впевненість окупантів у тому, що їм вдасться провести свої "референдуми".