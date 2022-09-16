Черный день для предателей: на оккупированных территориях массово погибают коллаборанты, что об этом известно

В разных оккупированных городах востока и юга сегодня совершен ряд покушений на коллаборантов

От успехов недавнего контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге на востоке сносит голову, иногда в прямом смысле этого слова. Сегодня на оккупированных территориях произошла волна взрывов и покушений, в ходе которых сообщается о ликвидации и ранении топ-коллаборантов, которые помогали устанавливать российские порядки и готовились к проведению референдумов.

Мы собрали для вас имена возможных ликвидированных помощников оккупантов и последние новости на эту тему:

Ликвидация "генпрокурора" в Луганске

Сергей Горенко

В Луганске в пятницу днем в здании так называемой "генпрокуратуры Луганской Народной Республики" погиб ее глава Сергей Горенко. "Генпрокурор" скончался в результате мощного взрыва. Как сообщил журналист Денис Казанский, попадания снарядов в здание не было, взрыв произошел именно изнутри.

Второй жертвой взрыва стала "заместительница" Горенко, Екатерина Стегленко, она также не выжила.

Горенко начал сотрудничать с российскими оккупантами еще в 2014 году – исполнял обязанности "первого заместителя генпрокурора". Месяц назад Горенко выступил с инициативой наказывать луганчан за вредительство и саботаж.

Оккупанты и боевики называют ликвидацию Горенко "терактом" и добавляют, что в помещении возле его кабинета сработала самодельная взрывчатка.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что коллаборанта ликвидировали свои и Украина к этому непричастна:

"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, которые не поделили награбленное имущество накануне масштабного побега. Другая версия — зачистка россией свидетелей военных преступлений. Следствие покажет", — заявил Подоляк.

Удар по "администрации" в Херсоне

В Херсоне в центре города прогремели сильные взрывы, прилетело в правое крыло здания суда, где размещались так называемое "правительство" оккупантов и "военно-гражданская администрация", сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

На фото и видео в соцсетях можно увидеть, что столб дыма поднимается позади Херсонской ОВА, а пропагандистские СМИ сообщают, что рядом со зданием "администрации" упало не менее 5 ракет.

Предварительно есть раненые и погибшие. российские пропагандисты сообщают, что в результате обстрела ранена так называемая "начальница" т.н. "департамента труда" оккупационной администрации, а ее водитель погиб. По данным херсонского издания " МОСТ " этот так называемый департамент возглавляет Алла Бархатнова из города Орел в России.

Алла Бархатнова

После прихода россиян в Херсонскую обл. Бархатнова помогала организовывать "референдум" в Дружковке, а затем работала в так называемом "министерстве труда и социальной политики" т. н. "ДНР" и избралась в незаконный "парламент" террористической "республики". В начале августа она оказалась на оккупированной Херсонской области.

Информация о Бархатновой не подтвердилась, потому что она впоследствии записала видео, где в слезах признается, что ей страшно:

Также, по данным Хланя, в здании в момент прилета находилась и коллаборантка Екатерина Губарева.

"К сожалению, жива. Жалуется только на звон в ушах. Но погибшие среди оккупантов точно есть. Оказывается сегодня у них было "совещание глав администраций городских и муниципальных округов". Ювелирный удар от ВСУ в правильное место, в правильное время", — написал Хлань.

Также замглавы оккупационной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ракета прилетела в его кабинет.

В Бердянске ликвидировали "заммэра" с женой

Олег и Людмила Бойко

В оккупированном Бердянске сегодня утром в собственном гараже в микрорайоне Колония застрелили Олега Бойко вместе с женой Людмилой. Олег Бойко был "заместителем по вопросам ЖКХ" так называемого мэра Александра Сауленко, а до войны был действующим депутатом Бердянского городского совета.

Людмила Бойко также была коллаборанткой — она возглавляла "территориальную избирательную комиссию" по проведению референдума.