Повторяют действия нацистов: Зеленский рассказал о зверствах россиян на Харьковщине

Президент сравнил действия россиян с действиями нацистов

На освобожденных от россиян территориях Харьковской области повсеместно находят пыточные и свидетельства зверств оккупантов.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, оккупанты на захваченных территориях полностью копируют действия нацистов.

"Они разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи. Масштаб не на всю Европу. Однако принцип все тот же", — сказал он.

По словам Зеленского, на освобожденных территориях Харьковщины уже были обнаружены более десятка пыточных в разных городках и селах. Например, одну из таковых обнаружили прямо на вокзале в Казачьей Лопани. При этом убегая россияне оставили на месте и инструменты для пыток.

Глава государства напомнил, что точно такая же практика повсеместных пыток практиковалась нацистами, а теперь и россиянами.

"И отвечать они будут точно так же — и на поле боя, и в залах суда", — добавил он.

Напомним, один из местных жителей Изюма рассказал "Телеграфу" о пыточной, которую оккупанты разместили в здании полиции, а также о том, какие методы они применяют к тем, кто попал к ним в плен.