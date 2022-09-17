Повторюють дії нацистів: Зеленський розповів про звірства росіян на Харківщині

Президент порівняв дії росіян з діями нацистів

На звільнених від росіян територіях Харківської області повсюдно знаходять катівні та свідчення звірств окупантів.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, окупанти на захоплених територіях повністю копіюють дії нацистів.

"Вони хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри. Масштаб не на всю Європу. Однак принцип той самий", — сказав він.

За словами Зеленського, на звільнених територіях Харківщини вже було виявлено понад десяток катівень у різних містечках та селах. Наприклад, одну з таких виявили прямо на вокзалі в Козачій Лопані. При цьому тікаючи росіяни залишили на місці й інструменти для тортур.

Глава держави нагадав, що така сама практика повсюдних тортур практикувалася нацистами, а тепер і росіянами.

"І відповідатимуть вони так само — і на полі бою, і в залах суду", — додав він.

Нагадаємо, один із місцевих жителів Ізюма розповів "Телеграфу" про катівню, яку окупанти розмістили в будівлі поліції, а також про те, які методи вони застосовують до тих, хто потрапив до них у полон.