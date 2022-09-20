Росіяни можуть стягнути війська на ще один напрямок: актуальні карти боїв в Україні

Бої продовжуються на всій лінії фронту — росіяни намагаються готувати оборону, а українські військові не зупиняють визволення країни

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на двох напрямках – півдні та сході України. На Херсонщині, на думку експертів, операція буде не такою блискавичною як на Харківщині. Рух на цій ділянці триває – передбачається, що локальні наступальні операції йдуть через річку Оскіл та на лінії від Лимана до Білогорівки.

Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що успіхи української армії підривають моральний стан російських військ, у тому числі й елітних. Але на одному напрямку росіяни продовжують постійні спроби атак у районі Бахмута. На Донеччині росіяни також можуть активізуватися на ділянці в районі адмінкордону із Запорізькою областю.

На Херсонщині окупанти отримують удари по своїх тилових, а також військових та логістичних об’єктах. У регіоні відзначено три райони активності.

Карта бойових дій на сході України

Схід України

Українські сили продовжують зміцнювати нову лінію фронту та позиції на східному березі річки Оскіл. Експерти припускають, що українські військові продовжують локальні операції з форсування річки і загрожують російським позиціям на поки що не звільненому березі. Вважається, що українські сили оборони продовжують наступати лінією Ліман-Ямпіль-Білогорівка. Населений пункт відбито у росіян, що підтверджується кадрами геолокації.

Карта бойових дій у Харківській області

Донецька область

Російські окупанти продовжують атакувати на південь від Бахмута, українські військові продовжують відбивати атаки. У цьому напрямі задіяні як регулярні війська рф, а й найманці групи ЧВК Вагнера. Ведеться обстріл українських позицій. Серед росіян з’явилася інформація про контрнаступальні дії ЗСУ в районі кордону із Запорізькою областю, що може спричинити відправку росвійськ на цей напрямок.

Карта боїв на сході України

Південь України

Ворожі сили обстрілювали ракетами південь України напередодні, також використовували РСЗВ та важку артилерію проти мирного населення. Під ударом та позиції військових. Росіяни намагаються перешкодити українським діям. Попри оперативне мовчання, що зберігається, відомо, що окупанти продовжують підготовку до оборони.

Українські військові продовжують завдавати ударів по російським складам та логістиці на окупованій території. Удари були завдані в Херсонській області та самому Херсоні, а також у Миколаївській області. Бої на Херсонщині тривають на північний захід від обласного центру, біля українських позицій на річці Інгулець та на півночі області в районі Ольгіно. У районі Архангельського на півночі Херсонської області діють російські розвідгрупи – їхню атаку відбили.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі успіхів української армії у псевдореспубліках на Донбасі та пізніше окупованих територіях почали звучати голоси провладних колаборантів за приєднання до росії та проведення негайного псевдореферендуму. Такі заяви є ознакою істерики в рф, вважають експерти.