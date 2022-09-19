ЗСУ тиснуть окупантів на Херсонщині: експерт розповів, скільки ще протримаються росіяни

Поразка на Херсонщині стане для росіян розгромною

Росіяни не зможуть довго утримувати свої позиції на правому березі Дніпра на Херсонщині, а вже до листопада їм доведеться звідти тікати.

Такий прогноз дав експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі Еспресо. За його словами, операція зі знищення російського угруповання там триватиме довше, але її результат буде більш розгромним для окупантів, ніж втрата частини Харківської області.

При цьому він наголошує, що одна справа, коли угруповання в кілька тисяч людей здасться в полон, а інша — коли воно буде повністю знищене.

Киричевський закликав не оцінювати успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку за кілометрами звільненої території, а звернути увагу на втрати російської армії у регіоні.

"Знищено як мінімум 2 тисячі окупантів та 122 танки, виходить, що за два тижні боїв ЗСУ на Херсонщині знищили танків більше, ніж на Харківщині", — наголосив експерт.

Крім того, він зазначив, що якщо раніше ЗСУ в основному знищували склади боєприпасів, то тепер можуть дозволити завдавати ударів безпосередньо по позиціях окупантів, по складах продовольства та пунктам управління, тобто робити все, щоб підштовхнути окупантів до певних роздумів.

"Якщо вони думатимуть довго, то їхній кінець там буде жахливий, навіть якщо він буде розтягнутий у часі до листопада", — сказав Киричевський і додав, що якщо завдання повністю знищити окупантів на правому березі Дніпра поставлено, то воно буде виконане в повному обсязі.

Нагадаємо, полковник запасу Сергій Грабський раніше розповів "Телеграфу", що будь-які успіхи ЗСУ на півдні можуть докорінно змінити всю ситуацію на стратегічному, оперативному, тактичному рівнях.