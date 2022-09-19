Росіянам на Херсонщині пропонують здатися: ЗСУ притисли ворожі підрозділи впритул до правого берега

Ворог деморалізований та повністю усвідомлює, що шляхи до відступу перекриті

Контрнаступ Сил оборони України у Херсонській області триває і дає свої результати у вигляді звільнених від росіян населених пунктів. Крім цього, окремі підрозділи ворожої армії були затиснуті між українськими військовими та правим берегом, після чого їм запропонували вихід.

Про це у понеділок, 19 вересня, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ЗСУ на Херсонщині тримають вогневий контроль над переправами й транспортними шляхами через Дніпро, що не дає російським окупантам відходити.

"Вони затиснуті між силами оборони та правим берегом — підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають. Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як", — повідомила Гуменюк.

Вона додала, що неможливість відступити і події на Харківському напрямку дуже деморалізували російських військових і вони вже не бачать сенсу зі свого перебування на Херсонщині. Тому вже було зафіксовано багато випадків, коли підрозділи армії РФ виходили на зв'язок з українськими військовими і заявляли про те, що хочуть здатися.

"Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону, бо на Херсонщині далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківщини, і на шляху вони мають суттєву перешкоду — Дніпро, який в принципі для них наразі непрохідний, непропливний, непроїзний", — пояснила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

При цьому вона зазначила, що випадки, коли росіяни заявляють про готовність здатися, дуже ретельно перевіряються, оскільки ворожа армія здатна на провокації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що судячи з актуальних карт бойових дій в Україні, ворог втрачає тактично значущі позиції на Херсонщині, але напередодні була зафіксована спроба атаки з боку росіян. За попередніми даними, окупанти можуть вибудовувати лінію оборону на східному кордоні Херсонської області і чекають на наступні ЗСУ на південь від Дніпра.