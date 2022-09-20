У США вигадали красиву відповідь на путінські "референдуми"

США хочуть передати Україні конфісковані російські активи

Міністерство юстиції США виступає за законодавчу передачу заморожених російських активів Україні після того, як на окупованих територіях оголосили про дату так званих "референдумів" про приєднання до росії.

З відповідною заявою на слуханнях у банківському комітеті Сенату Конгресу США виступив керівник робочої групи по виявленню та арешту російських активів Ендрю Адамс. Таким чином, розпочався процес надання Україні доходів, отриманих від конфіскованого майна російських бізнесменів (330 млрд доларів) для "відшкодування шкоди, заподіяної російською агресією".

"Така пропозиція дозволила б міністерствам юстиції, фінансів та Держдепартаменту налагодити спільну роботу по спрямуванню [грошових] коштів, конфіскованих урядом США, на відшкодування збитків, (завданих) Україні", — заявив Адамс.

Однак для передачі майна Києву у Вашингтоні ще мають ухвалити численні законодавчі акти, що регулюють використання конфіскованих коштів.

Нагадаємо, окупаційна "влада" хором призначила дату так званого "референдуму" про входження до росії на 23 — 27 вересня. Повідомляється, що в російських колоніях вже стартувало "волевиявлення".

Раніше повідомлялося, що за "референдумами" на окупованих територіях України стоїть дмитро медведєв.