Політолог Кирило Сазонов роз’яснив, чому в ОРДЛО знову заговорили про "референдуми"

У понеділок, 19 вересня, самопроголошені квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР" в унісон заявили, що негайно хочуть провести так званий "референдум" і приєднатися до рф.

Перше і найголовніше — жодної законної сили так звані "референдуми" на окупованих територіях не мають. Ні з погляду законодавства України, ні з погляду міжнародного права. І цей дешевий спектакль на реальність ніяк не впливає.

Тобто якби українській владі у 2014 році вистачило сил і рішучості відбити окуповані території, то всі ці імітації "народного волевиявлення" в Донецьку та Луганську жодного значення не мали б. А організатори цих процесів пішли б до в’язниці. І Криму це також стосується.

Так і сьогодні – "референдуми" існують у паралельній реальності. Якщо ЗСУ звільняють території, то всім глибоко начхати, проводилися там ці масові гуляння під назвою "референдум" чи ні. А якщо територія залишається окупованою, загарбники там можуть силоміць хоч монархію насадити.

Навіщо витрачати сили та ресурси на організацію псевдореферендумів? Тут три причини. І сприймати їх важливо саме в контексті того, що референдум про незалежність – це перший крок до приєднання до росії.

Перша причина – створити у місцевого населення бодай якусь ілюзію легітимності та невідворотності нинішнього стану справ.

Друга – показати російському телеглядачеві, що його життя прекрасне. Тому що мешканці цих українських територій мріють приєднатися до рф.

Третя – під час продовження бойових дій перебивати нашу тезу "Україна б’є агресора та звільняє свої території" на "НАТО бомбардує територію росії".