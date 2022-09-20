Политолог Кирилл Сазонов разъяснил, почему в ОРДЛО снова заговорили о "референдумах"

В понедельник, 19 сентября, самопровозглашенные квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР" в унисон заявили, что немедленно хотят провести так называемый "референдум" и присоединиться к рф.

Первое и самое главное – никакой законной силы так называемые "референдумы" на оккупированных территориях не имеют. Ни с точки зрения законодательства Украины, ни с точки зрения международного права. И этот дешевенький спектакль на реальность никак не влияет.

То есть если бы украинской власти в 2014 году хватило сил и решимости отбить оккупированные территории, то все эти имитации "народного волеизъявления" в Донецке и Луганске никакого значения бы не имели. А организаторы этих процессов пошли бы в тюрьму. И Крыма это тоже касается.

Так и сегодня – "референдумы" существуют в параллельной реальности. Если ВСУ освобождают территории, то всем глубоко плевать, проводились там эти массовые гулянья под названием "референдум" или нет. А если территория остается оккупированной, захватчики там могут силой хоть монархию насадить.

Зачем тратить силы и ресурсы на организацию псевдореферендумов? Тут три причины. И воспринимать их важно именно в контексте того, что "референдум" про независимость – это первый шаг к присоединению к россии.

Первая причина – создать у местного населения хоть какую-то иллюзию легитимности и неотвратимости нынешнего положения дел.

Вторая – показать российскому телезрителю, что его жизнь прекрасна. Потому что жители этих украинских территорий мечтают присоединиться к рф.

Третья – во время продолжения боевых действий перебивать наш тезис "Украина бьет агрессора и освобождает свои территории" на "НАТО бомбит территорию россии".