Час переписувати промову: у Зеленського в'їдливо відреагували на перенесення звернення путіна

Бурхлива реакція світових політиків на ймовірні рішення путіна могла мати свій ефект

Російський кривавий диктатор володимир путін, якого звернення так сильно чекали напередодні ввечері, вирішив перенести його на день пізніше. Воно має розпочатися ввечері середи, 21 вересня. На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, скасування початкового виступу путіну може бути пов’язане з тим, що Кремлю довелося терміново зміщувати заплановані акценти.

Про це чиновник написав в особистому Twitter, коментуючи події в росії. Нагадаємо, що трансляцію звернення путіна відкладали кілька годин поспіль, а потім взагалі перенесли на 20:00 на наступний день.

"Час "переписувати промову", — єхидно зауважив Михайло Подоляк. — Автор потенційного "шедевра про референдуми" просто побачив реакцію..."

Представник ОП переконаний, що під час звернення до російського народу путін планував офіційно підтримати псевдореферендуми, про готовність проводити які спочатку заявили бойовики в ОРДЛО, а пізніше і колаборанти на Херсонщині.

Однак цьому, а також подальшому оголошенню мобілізації в росії могла перешкодити реакція багатьох офіційних осіб світової політики. Першими свою думку щодо такого розвитку подій висловили у Вашингтоні, після чого відреагував навіть турецький президент Реджеп Ердоган.

До речі, український лідер Володимир Зеленський вважає, що всі "лякалки" про псевдореферендуми не є для нашої країни чимось новим, а тому ЗСУ, як і раніше, продовжать роботу над звільненням рідної землі.