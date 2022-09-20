ЄС загрожує покарати росію на "референдуми" на території України: подробиці

ЄС пригрозив росії відповіддю за "референдуми" в Україні

Європейський Союз попередив про те, що запровадить нові санкції, якщо росія проведе т.зв. "референдуми" на окупованих територіях України.

Як повідомив представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, російське керівництво не зможе залишитися безкарним у разі спроб приєднати Донецьку, Луганську, Запорізьку чи Херсонську області. Його слова передає Reuters.

"росія, її політичне керівництво, а також усі задіяні у цих "референдумах" та інших порушеннях міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи щодо росії", — попередив Боррель.

Як повідомлялося раніше, колаборанти в ОРДЛО напередодні заявили, що негайно хочуть провести так званий "референдум" і приєднатися до складу росії. Попередньо відомо, що він пройде з 23 до 27 вересня 2022 року.

Наступного дня з такою заявою виступили та херсонські колаборанти.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше розбирався в тому, навіщо їм такий поспіх і як відповідають на це в Україні.