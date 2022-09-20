ЕС грозит наказать россию за "референдумы" на территориях Украины: подробности

ЕС пригрозил россии ответом за "референдумы" в Украине

Европейский союз предупредил о том, что введет новые санкции, если россия проведет т.н. "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Как сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, российское руководство не сможет остаться безнаказанным в случае попыток присоединить Донецкую, Луганскую, Запорожскую или Херсонскую области. Его слова передает Reuters.

"россия, ее политическое руководство, а также все задействованные в этих "референдумах" и других нарушениях международного права в Украине будут привлечены к ответственности, также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении россии", — предупредил Боррель.

Как сообщалось ранее, коллаборанты в ОРДЛО накануне заявили о том, что немедленно хотят провести так называемый "референдум" и присоединиться к составу рф. Предварительно известно, что он пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.

На следующий день с таким заявлением выступили и херсонские коллаборанты.

Напомним, "Телеграф" ранее разбирался в том, зачем им такая спешка и как отвечают на это в Украине.