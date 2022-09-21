"Що, власне, сталося?" Зеленський прокоментував заяви росії про "референдуми"

росія не зробила жодних нових заяв, а ситуація на полі бою на користь України

Попри те, що з росії напередодні пролунали гучні заяви про т.зв. "референдумах", для України це нічого не змінює, тим більше, що зараз ініціатива на полі бою на боці ЗСУ.

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, наша країна має свою чітку та всім відому позицію щодо окупованих територій, і тільки це має хвилювати українців.

"Звичайно, сьогодні досить галасливі новини з росії. Багато питань щодо цього. Але що, власне, трапилося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше?", — запитав він.

Зеленський додав, що через цей шум позиція України не зміниться, а розуміння ситуації демонструють не лише партнери, а й ті країни, які намагалися триматися осторонь. Крім того, додав він, кроки на підтримку будуть від ключових міжнародних об’єднань.

Президент подякував партнерам за принципове засудження російських псевдореферендумів і зазначив, що ситуація на полі бою зараз на користь ЗСУ.

"Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші захисники дуже акуратно та дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, колаборанти в ОРДЛО напередодні заявили, що негайно хочуть провести так званий "референдум" і приєднатися до складу рф. Попередньо відомо, що він пройде з 23 до 27 вересня 2022 року.

Наступного дня з такою заявою виступили і херсонські колаборанти.

20 вересня було заплановано звернення російського диктатора володимира путіна до росіян, проте з невідомих причин воно так і не відбулося.