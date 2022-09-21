"Что, собственно, случилось?" Зеленский прокомментировал заявления россии о "референдумах"

россия не сделала никаких новых заявлений, а ситуация на поле боя в пользу Украины

Несмотря на то, что из россии накануне прозвучали громкие заявления о т.н. "референдумах", для Украины это ничего не меняет, тем более, что сейчас инициатива на поле боя на стороне ВСУ.

Как сообщил в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, наша страна имеет свою четкую и всем известную позицию относительно оккупированных территорий и только это должно волновать украинцев.

"Конечно, сегодня достаточно шумные новости из россии. Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше?", — спросил он.

Зеленский добавил, что из-за этого шума позиция Украины не изменится, а понимание ситуации демонстрируют не только партнеры, но и те страны, которые старались держаться в стороне. Кроме того, добавил он, шаги в поддержку будут и от ключевых международных объединений.

Президент поблагодарил партнеров за принципиальное осуждение российских псевдореферендумов и отметил, что ситуация на поле боя сейчас в пользу ВСУ.

"Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование", — сказал он.

Как сообщалось ранее, коллаборанты в ОРДЛО накануне заявили о том, что немедленно хотят провести так называемый "референдум" и присоединиться к составу рф. Предварительно известно, что он пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.

На следующий день с таким заявлением выступили и херсонские коллаборанты.

20 сентября было запланировано обращение российского диктатора владимира путина к россиянам, однако по неизвестным причинам оно так и не состоялось.