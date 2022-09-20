Путин выступает со срочным обращением: что он заявил

путин должен выступить с обращением к россиянам

Российский диктатор владимир путин выступит с обращением к гражданам своей страны во вторник, 20 сентября.

Российские СМИ со ссылкой на свои источники анонсировали, что обращение начнется в 20:00 вторника по московскому времени (совпадает с временем по Киеву). Вместе с тем в назначенное время выступление не началось, а все те же российские СМИ распространили информацию, что обращение задерживается, не называя, впрочем, причин этого. По состоянию на 20:35 ни обращения, ни какой-либо новой информации так и не было обнародовано. Позже по Сети распространилась информация, что якобы обращение перенесли на 21:00.

"Телеграф" будет отслеживать обращение российского диктатора и публиковать в этом материале самые важные его заявления, если таковые будут.

Также ожидается, что после путина с обращением выступит министр обороны россии сергей шойгу.

Ранее во вторник оккупанты объявили о проведении срочных "референдумов" о вхождении в россию на территории оккупированных рф ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей Украины.