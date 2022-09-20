путин экстренно обратится к россиянам, и не только он: известно время

Российский президент, скорее всего, будет говорить о так называемых "референдумах" в оккупированных областях Украины

На фоне быстрой подготовки российских оккупантов к так называемым "референдумам" во вторник, 20 сентября, российский президент владимир путин должен обратиться к гражданам своей страны с экстренным сообщением. После его обращения перед россиянами должен выступить еще и глава Минобороны сергей шойга.

Как передают российские СМИ, выступление главы Кремля запланировано до конца текущего дня. По всей вероятности, тема его обращения будет касаться вхождения оккупированных россиянами Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей в состав РФ.

Отдельные источники утверждают, что российский диктатор обратится к россиянам в 20:00 по Москве, однако эту информацию еще не подтвердил его пресс-секретарь дмитрий песков. А относительно вероятного обращения российского министра обороны сергея шойгу известно лишь, что оно запланировано уже после путина.

Следует отметить, что российская Госдума во вторник, 20 сентября, изменила ряд законов и внесла в уголовный кодекс понятия "военное положение" и "мобилизация". Кроме того, российские депутаты ужесточили ответственность за отказ военных воевать, выполнять приказы, а также за самовольную сдачу в плен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российских колониях уже стартовали "референдумы" за присоединение территорий Украины к РФ. Голосовать принуждают заключенных с украинскими паспортами.