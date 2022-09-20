Российский актер Пускепалис разбился насмерть, перегоняя "гуманитарку" для оккупантов Донбасса

Актер поддержал российское вторжение в Украину как в 2014-м, так и в 2022-м

Во вторник, 20 сентября, в результате ДТП в Ярославской области погиб 57-летний российский актер и режиссер Сергей Пускепалис. Ирония в том, что россиянин разбился на автомобиле с "гуманитаркой", которую вез в Москву для военных, отправляющихся воевать против Украины на Донбасс.

Как передают российские СМИ, Пускепалис купил на фронт списанную инкассаторскую машину Ford Transit, которую он и его коллеги называли "броневик". Утром транспортное средство заполнили вещами для солдат рф, после чего актер в сопровождении водителя отправился в Москву, однако не доехал.

На трассе М-8 Сергей Пускепалис на загруженном гуманитарной помощью автомобиле вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. В результате погиб и сам актер, и водитель микроавтобуса. Водитель грузовика получил травмы разной степени тяжести.

Отмечается, что Ford Transit с термобельем и другими необходимыми вещами для российских военных должен был доехать до Москвы, а оттуда его должны были перегонять на оккупированный россиянами Донбасс.

Стоит отметить, что Сергей Пускепалис, кроме ролей в фильмах российского производства, "прославился" в стране-агрессоре своей любовью к так называемой "ДНР" и дружбой с ее предводителем Александром Захарченко. Пускепалис, в частности, финансировал боевиков. А в 2022 году он поддержал вторжение россии в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсоне взорвали дом известной коллаборантки Татьяны Томилиной. После этого пособница оккупантов попала в больницу в тяжелом состоянии, а ее охранник погиб на месте.