Російський актор Пускепаліс розбився на смерть, переганяючи "гуманітарку" для окупантів Донбасу

Актор підтримав російське вторгнення в Україну як у 2014-му, так і у 2022-му

У вівторок, 20 вересня, внаслідок ДТП у Ярославській області загинув 57-річний російський актор та режисер Сергій Пускепаліс. Іронія у тому, що росіянин розбився на автомобілі з "гуманітаркою", яку віз у Москву для військових, які вирушають воювати проти України на Донбас.

Як передають російські ЗМІ, Пускепаліс купив на фронт списану інкасаторську машину Ford Transit, якого він та його колеги називали "броньовик". Зранку транспортний засіб завантажили речами для солдатів РФ, після чого актор у супроводі водія вирушив у Москву, однак не доїхав.

Попередньо відомо, що на трасі М-8 Сергій Пускепаліс на завантаженому гуманітарною допомогою автомобілі вилетів на зустрічну смугу та врізався у вантажний автомобіль. Внаслідок цього загинув і сам актор, і водій мікроавтобуса. Водій вантажівки отримав травми різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що Ford Transit з термобілизною та іншими необхідними речами для російських військових мав доїхати до Москви, а вже звідти його мали переганяти на окупований росіянами Донбас.

Варто зазначити, що Сергій Пускепаліс, крім ролей у фільмах російського виробництва, "прославився" у країні-агресорі своєю любов'ю до так званої "ДНР" та дружбою з її ватажком — Олександром Захарченком. Пускепаліс, зокрема, фінансував бойовиків. А у 2022 році він підтримав вторгнення росії в Україну.

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