путін екстрено звернеться до росіян, і не тільки він: відомий час

Російський президент, скоріш за все, говоритиме про так звані "референдуми" в окупованих областях України

На тлі швидкої підготовки російських окупантів до так званих "референдумів" у вівторок, 20 вересня, російський президент володимир путін має звернутися до громадян своєї країни з екстреним повідомленням. Після його звернення перед росіянами має виступити ще й голова Міноборони сергій шойгу.

Як передають російські ЗМІ, виступ глави Кремля запланований до кінця поточного дня. Цілком ймовірно, що тема його звернення стосуватиметься входження окупованих росіянами Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей до складу РФ.

Окремі джерела стверджують, що російський диктатор звернеться до росіян о 20:00 по Москві, однак цю інформацію ще не підтвердив його прессекретар дмитро пєсков. А стосовно ймовірного звернення російського міністра оборони сергія шойгу відомо лише, що воно заплановане вже опісля путіна.

Варто зазначити, що російська Держдума у вівторок, 20 вересня, змінила ряд законів і внесла в кримінальний кодекс поняття "воєнний стан" та "мобілізація". Крім того, російські депутати посилили відповідальність за відмову військових воювати, виконувати накази, а також за самовільну здачу у полон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російських колоніях вже стартували "референдуми" за приєднання територій України до РФ. Голосувати змушують ув'язнених з українськими паспортами.