путін виступає із терміновим зверненням: що він заявив

путін повинен виступити зі зверненням до росіян

Російський диктатор володимир путін виступить зі зверненням до громадян своєї країни у вівторок, 20 вересня.

Російські ЗМІ з посиланням на свої джерела анонсували, що звернення розпочнеться у вівторок о 20:00 за московським часом (збігається з часом у Києві). Водночас у визначений час виступ не розпочався, а ті самі російські ЗМІ поширили інформацію, що звернення затримується, не називаючи, втім, причин цього. Станом на 20:35 ні звернення, ні будь-якої нової інформації так і не було оприлюднено. Пізніше по Мережі поширилася інформація, нібито звернення перенесли на 21:00.

"Телеграф" відстежуватиме звернення російського диктатора і публікуватиме в цьому матеріалі найважливіші його заяви, якщо такі будуть.

Також очікується, що після путіна зі зверненням виступить міністр оборони росії сергій шойгу.

Раніше у вівторок окупанти оголосили про проведення термінових "референдумів" про входження до росії на території окупованих ОРДЛО, Херсонської та Запорізької областей України.