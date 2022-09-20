Окупанти на Херсонщині також озвучили дату "референдуму"

Російські маріонетки за вказівкою кремля почали повідомляти про "референдуми"

У вівторок, 20 вересня, на 209-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну окупаційна "влада" Херсонської області призначила дату так званого "референдуму" про входження до росії на 23 — 27 вересня.

Про це повідомляє прокремлівське видання РИА. Окупаційна "влада" також звернулася за допомогою у проведенні псевдореферендуму до росії та інших держав "з метою надання сприяння у наведенні законного конституційного порядку на території області".

"Референдум щодо входження Херсонської області до складу росії теж призначений на 23 — 27 вересня", — повідомили російські ЗМІ.

Практично відразу ж гауляйтер Запорізької області володимир рогов повідомив, що в окупованій частині регіону найближчим часом пройде подібний "референдум".

"У Запорізькій області референдум поки буде проведений тільки на звільненій території, далі звільнятимемо інші території", — цитує рогова РИА.

Нагадаємо, у вівторок про псевдореферендуми оголосили бойовики "ЛНР" та "ДНР". Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав проведення подібних заходів проявом сильного страху росіян. Експрезидент рф дмитро медведєв підтримав "референдуми" і був висміяний в мережі.