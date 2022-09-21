"путін хоче зіскочити": політолог оцінив мотиви диктатора рф щодо мобілізації

Олексій Голобуцький поділився з "Телеграфом" враженнями від виступу очільника кремля

Окрім військових погроз на адресу України та Заходу остання заява президента росії володимира путіна одночасно спрямована на внутрішньоросійську аудиторію. Для того, щоб у певній мірі заспокоїти невдоволення, спричинене у тамтешньому суспільстві через наслідки т.з. "спеціальної військової операції".

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог Олексій Голобуцький, коментуючи мотиви мобілізації, про яку керманич рф оголосив раніше.

"В політичному сенсі рішення путіна може означати декілька речей. По-перше, те, що це просто необхідність. Всі варіанти вже були проведені: і з залученням кримінальних елементів, і гроші платять найманцям, і регіони задіюють, і т.д. Але цього всього недостатньо, щоб вирішувати, в тому числі політичні питання. Адже у разі, якщо Україна відіб'є Херсон та Херсонську область (і щось інше, наприклад, Луганщину), будь-який варіант для путіна стає дуже небезпечним для внутрішньої аудиторії. Окрім того, в росії є безліч проблєм, які не вирішуються зараз. Так, зокрема, в рф є прикордонні зони, які банально треба охороняти і т.д.", — наголошує експерт.

На його переконання, по-друге, такий крок російського тирана може свідчити про те, що очільник кремля піднімає ставки перед тим, як переходити до переговорів. Тобто, він таким чином нібито каже, що це ж "не загальна мобілізація, не оголошення війни і багато чого іншого, що він формально міг би зробити" в даній ситуації.

"Зараз путін, так би мовити, трохи піднімає ставки але не до кінця. Це очевидно і видно, зокрема, по тому, як він себе поводив у Самарканді (на саміті Шанхайської організації співробітництва, — авт.) і взагалі останнім часом. Він почуває себе невпевнено, хоче зіскочити і зробити це так, щоб такий крок був вигідний для нього", — додає Голобуцький.

Оцінюючи деякі військові погрози диктатора рф, політолог підкреслив, що в них пролунало чимало нелогічних тез: "Тобто все, що він каже, це просто слова, сказані в контексті, мовляв, що вони "ще нічого не починали", що все у них "йде по плану", що нібито "воює контрактна армія", що в росії офіційно на війні загинуло 5 тисяч солдат, але чомусь мобілізувати їм потрібно 300 тисяч".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов пояснив, чому мобілізація не врятує станивоще росії на війні з Україною.

Також ми писали, що попри можливе оголошення путіним мобілізації йшлося вже кілька місяців, а напередодні ввечері тема піднімалася максимально гостро, більшість росіян все одно виявилася шокованою. Більше того, деякі, ймовірно, за звичкою, навіть цікавляться, "що ж таке відбувається".