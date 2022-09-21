Плачуть та шукають можливість виїхати: росіяни в паніці через путінську мобілізацію

Великі "захисники Вітчизни" намагаються знайти вихід із путінської росії, яка загрожує перетворитися на КНДР 2.0

У середу, 21 вересня, у росії стартувала часткова мобілізація, під яку потрапили деякі категорії громадян країни. Про неї у своєму офіційному зверненні до народу оголосив кривавий диктатор володимир путін. Буквально за лічені хвилини після появи новини росіяни відразу обвалили трафік пошуковика Google запитами про… можливі шляхи покинути країну. Серед питань, що найбільше цікавлять жителів сусідньої країни, — доступні країни для втечі, а також можливість виїзду без деяких документів.

"Телеграф" дослідив показники сервісу Google Trends, а також перевірив першу реакцію російських користувачів мережі на рішення глави держави оголосити мобілізацію. Здивуванням ні для кого не стане, що більшість одразу ж запанікувала і вкрай негативно сприйняла такі новини.

Для початку розповімо, що саме цікавить росіян в інтернеті прямо зараз. Найбільш популярні запити, які фіксує Google у рф, виглядають наступним чином: "як виїхати з росії", "куди виїхати з росії", "як виїхати з росії без закордонного паспорта", "мобілізація як уникнути" тощо.

Графіки інтенсивності запитів росіян зростають з кожною хвилиною.

Також сервіс відзначає "проривними" (тобто популярними) ще кілька запитів

А хіба не всі росіяни люблять Батьківщину та путіна?

Найбільша кількість запитів у Google щодо можливості залишити територію рф поки що надходить з Тверської, Оренбурзької та Кемеровської областей. Також до п’ятірки регіонів-лідерів увійшов Дагестан.

Попри те, що про можливе оголошення путіним мобілізації йдеться вже кілька місяців, а напередодні ввечері тема піднімалася максимально гостро, більшість росіян все одно виявилася шокованою. Більше того, деякі, ймовірно, за звичкою, навіть цікавляться, "що ж таке відбувається".

Цікаво, що за такого розкладу росіяни вже навіть встигли розкупити найближчі квитки на рейси, заплановані 21 вересня до Стамбула та Єревану. Ймовірно, російські чоловіки настільки хочуть служити в армії та вмирати за путіна, що збираються забрати співвітчизників із курортів.

Втім, якщо бути серйозними, то частина громадян у росії не готова мовчки погодитися з рішенням диктатора або втекти з країни. Представники федерального молодіжного руху "Весна" вже заявили, що в середу ввечері, на 19:00, пропонують усім незадоволеним зібратися на головних площах своїх міст — як протест проти часткової мобілізації.

Якщо вам цікава ця тема у повному обсязі, то "Телеграф" спеціально зібрав головні тези зі свіжого звернення володимира путіна. Він говорив не лише про мобілізацію, а й війну в Україні, а також проведення псевдореферендумів.