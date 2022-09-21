"Де ж ми стільки пакетів візьмемо?": українці активно жартують про оголошену в росії мобілізацію

Середа, 21 вересня, для росіян "знаковий" день, адже їхній фюрер володимир путін звернувся до громадян і оголосив про початок часткової мобілізації. Дуже незрозуміла ситуація, адже в лавах ВС посії "патєрь нєт", а от солдати все одно потрібні. Мабуть, з точними науками у росіян теж проблема, як і з логікою.

Українці ж у цей час розпочали "мобілізацію" своїх жартів та приколів. І варто зазначити, вона дуже плідна, адже путін ще не встиг закінчити виступати, як у мережі з’явилася величезна кількість різних мемів та смішних коментарів на цю тему.

"Телеграф" зібрав найкраще з народної творчості у соціальних мережах.

Як повідомляв "Телеграф", також у рамках свого виступу путін підтримав "референдуми" щодо захоплення окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також раніше "Телеграф" писав, що український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов пояснив, чому мобілізація не врятує становище росії на війні з Україною.