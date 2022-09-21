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"Де ж ми стільки пакетів візьмемо?": українці активно жартують про оголошену в росії мобілізацію

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Де ж ми стільки пакетів візьмемо?": українці активно жартують про оголошену в росії мобілізацію Новина оновлена 21 вересня 2022, 10:43

Як можна перемогти українців, котрі висміюють навіть ядерний шантаж.

Середа, 21 вересня, для росіян "знаковий" день, адже їхній фюрер володимир путін звернувся до громадян і оголосив про початок часткової мобілізації. Дуже незрозуміла ситуація, адже в лавах ВС посії "патєрь нєт", а от солдати все одно потрібні. Мабуть, з точними науками у росіян теж проблема, як і з логікою.

Українці ж у цей час розпочали "мобілізацію" своїх жартів та приколів. І варто зазначити, вона дуже плідна, адже путін ще не встиг закінчити виступати, як у мережі з’явилася величезна кількість різних мемів та смішних коментарів на цю тему.

"Телеграф" зібрав найкраще з народної творчості у соціальних мережах.

Приколи про мобілізацію в росії
Часткова мобілізація в росії — жарти про путіна
Часткова мобілізація в росії — прикол про порядок денний
Часткова мобілізація в росії — меми
Часткова мобілізація у росії — гумор
Часткова мобілізація в росії — жарти
Часткова мобілізація у росії — приколи
Мобілізація в росії — прикол
Мобілізація в росії — анекдоти
Мобілізація в росії — меми
Мобілізація в росії — жарти
Мобілізація в росії — приколи
мем про мобілізацію в росії
жарт про мобілізацію в росії
Меми про мобілізацію в росії
Жарти про мобілізацію в росії
Прикол про мобілізацію в росії

Як повідомляв "Телеграф", також у рамках свого виступу путін підтримав "референдуми" щодо захоплення окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також раніше "Телеграф" писав, що український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов пояснив, чому мобілізація не врятує становище росії на війні з Україною.

Теги:
#Сміх #Гумор #Меми #Приколи