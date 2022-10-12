Смерть російських "глушилок": як Україні допомагають американські ракети HARM

Росіянам дедалі складніше відстежувати українські позиції, а також глушити сигнали зв’язку на окупованих територіях

Сьогодні Україна живе в очікуванні чергових військових постачань, пов’язаних із засіданням групи "Рамштайн". Західні союзники завжди дуже щедрі на нове озброєння. Наприклад, минула зустріч політиків закінчилася наданням ЗСУ високошвидкісних ракет HARM, які працюють проти систем радіолокації противника.

Сьогодні "Телеграф" розповість, чим така важлива подібна зброя і які основні характеристики вона має. Зазначимо, що подібні снаряди просто незамінні на війні з росією, адже вражають ті цілі, які можуть створювати перешкоди для більшості іншого озброєння України.

Що відомо про HARM?

Протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, залежно від модифікації, здатні вражати цілі на відстані як 100, так і 300 кілометрів. Їхня головна здатність — наведення на високочастотні РЛС, якими так любить користуватися рф. Такий снаряд здатний "відшукати" ціль, навіть якщо ворог відключає систему. Це відбувається завдяки проведенню розрахунків щодо ймовірного знаходження об’єкта, який раніше потрапив у поле зору ракети.

Так виглядає ракета HARM

Країною-виробником є США. Вони були прийняті американською армією на озброєння у 1983 році і активно використовувалися у багатьох іноземних військових конфліктах, де знаходилися військові зі Штатів. В основному вони використовуються на таких літаках як A-6 Intruder, F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon, Panavia Tornado. Втім, після передачі їх Україні, з 2022-го, подібні снаряди запускаються також із МіГ-29 та Су-27.

Основні характеристики

Розробником ракет стала компанія Texas Instruments. Подальше виробництво відбувалося у співпраці з Raytheon Corporation. Одна подібна протирадіолокаційна ракета важить 355 кг, з яких лише боєголовка займає 64. У довжину снаряд сягає 4,1 м, діаметр — 254 см.

Працюючи на твердому паливі, HARM здатна розвивати швидкість до 2280 км/год. Як вже уточнювалося, в залежності від модифікації здатна вражати цілі на різній відстані. Так, ракета типу AGM-88 HARM вражає цілі максимум до 100 км. Її покращена версія, AARGM-ER (AGM-88G), більш далекобійна, а ще здатна працювати по системах радіолокації, яким змінюють частоту.

Більше того, такі снаряди можна використовувати не лише проти РЛС, а й кораблів, систем ППО чи ПЗРК, які є радіоконтрастними цілями на полі бою.

На відео потрапив літак ЗСУ, який використав HARM

Що стане основним постачанням шостого "Рамштайну", "Телеграф розповідав раніше. Зазначимо, що наші союзники виходять з останніх подій в Україні, а саме масованих ракетних обстрілів мирних міст.

Також нагадаємо, що напередодні Німеччина таки погодилася передати Україні довгоочікувані системи ППО IRIS-T. Про характеристики цієї військової техніки ми також детально розписували.