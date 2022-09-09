Не тільки боєприпаси: що отримає Україна за підсумками п’ятої зустрічі у форматі "Рамштайн"

Учасники зустрічі запевнили про твердий намір підтримувати нашу країну у довгостроковій перспективі

Відповідно до очікувань українських військових, п’ята зустріч Контактної групи з оборони України, проведена у форматі "Рамштайн", виявилася багатою на "подарунки" для ЗСУ.

Чому, втім, навряд чи можна дивуватися: адже представники понад 50 країн протягом дня обговорювали військову допомогу нашій країні, в тому числі довгострокову перспективу.

Після завершення зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі провели брифінг, на якому зробили короткі підсумки зустрічі, передає "Голос Америки".

"Ми провели п’яту зустріч Контактної групи. Мені приємно повідомити, що сьогодні наша група ще більш об’єднана ідеєю підтримати Україну в її обороні проти агресора. Це означає подальше задоволення потреб країни у озброєнні ", — зазначив глава Пентагону.

Брифінг за підсумками зустрічі на авіабазі "Рамштайн"

Остін також уточнив, що зараз союзники зосереджені на пошці нових зразків озброєнь для ЗСУ, у тому числі і на довгострокову перспективу.

Крім того, голова Пентагону розповів про стратегію Контактної групи з оборони України.

"Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні захистити свою територію. Ми підтримуємо зусилля українців щодо захисту суверенітету. Насправді наші цілі не змінилися, але ми концентруємося на тому, щоб бути успішними в цій боротьбі. Ми хочемо бути на один-два кроку попереду", — зазначив шеф Пентагону.

У свою чергу Марк Міллі відзначив ефективність, з якою Збройні сили України застосовують озброєння,яке їм поставляється.

"Українці вразили понад 400 цілей з HIMARS. Це створило напругу в каналах постачання російських військових, знизило їхню бойову здатність. Було ліквідовано російські командні центри. У росіян складнощі з тим, щоб замінити втрачене в бою ", — зазначив військовий.

Яке озброєння отримає Україна за підсумками зустрічі?

За словами Остіна, США нададуть Україні:

боєприпаси для HIMARS;

чотири 105-мм гаубиці;

36000 снарядів для 105-мм артилерії;

високошвидкісні протирадарні ракети (HARM);

100 бронеавтомобілів Humvee;

1,5 млн набоїв до стрілецької зброї;

понад 5000 протитанкових систем;

1000 снарядів для систем дистанційного мінування RAAM;

додаткові гранатомети та стрілецька зброя

50 бойових машин піхоти;

прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

При цьому Остін проігнорував питання про те, чому США та інші країни не надають Україні танків.

"США дали кілька броньованих машин для піхоти, інші країни також приєднуються. І Німеччина нещодавно надала можливості для ППО, тобто вся спільнота працює над тим, щоб надати якнайбільше і якнайшвидше", — сказав він у відповідь.

Також про озброєння, що надається Україні, розповіли представники Міністерства оборони Норвегії: за їх словами, ЗСУ буде поставлено 160 протитанкових ракет Hellfire, пускових установок і блоків наведення для них. Крім того, буде поставлено прилади нічного бачення.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді у боротьбі з російськими військами. Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як по наземним, так і по морським цілям", — заявив на зустрічі норвезький міністр оборони Б’єрн Арільд Грамм.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що його країна передасть більше 120 машин для перевезення спецтехніки. Дані платформи допоможуть швидше перекидати військову техніку, зокрема раніше передані ракетні системи залпового вогню.

"Ми хочемо ясно сказати, що не зупинимося, що наша рішучість не ослабне, ми продовжимо допомагати Україні, скільки б часу це не зайняло", — сказав він.

Представники інших країн поки не анонсували, яке озброєння буде передано Україні, але не виключено, що вони це зроблять найближчим часом: за даними Bloomberg, президент США Джо Байден проведе нараду з лідерами країн Великої сімки, НАТО та Європейського союзу, на якій будуть порушені питання подальших кроків щодо підтримки України.

Про досягнуті на зустрічі результати можна судити з реакції міністра оборони України Олексія Резнікова, який провів у Рамштайні двосторонні зустрічі з Уоллесом, Остіном, Міллі та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"У мене була дуже продуктивна та надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для українського Агентства з оборонних закупівель", — зазначив він.

Поки ж все анонсоване озброєння дістанеться до України, наші військові мають час відточувати майстерність у застосуванні іншого "чудо-зброї" — надточного артилерійського снаряду M982 Excalibur.