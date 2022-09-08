Excalibur вже в Україні – ЗСУ використовують "розумні" снаряди під час наступу

Надточні снаряди вже допомагають ЗСУ наступати на Харківщині

У той час як сьогодні у четвер, 8 вересня, у Німеччині відбувається вже п’яте засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", ЗСУ вже користується військовою допомогою наших партнерів.

Хоча достеменно невідомо, що саме отримає Україну в рамках чергового пакету "ленд-лізу", але чергова високоточна новинка вже перебуває на озброєнні ЗСУ. Йдеться про надточний артилерійський снаряд M982 Excalibur, про таємні поставки якого писали раніше американські ЗМІ.

Точність – краще, ніж у ракети

Артилерійський снаряд "Екскалібур" був прийнятий на озброєння армії США в середині 2000-х років та отримав бойове хрещення в Іраку у 2007 році.

Снаряд, призначений для стрільби з артилерійських гармат калібру 155-мм НАТО, створювався як далекобійний, надточний боєприпас, який може пролетіти від 40 до 60 км і потрапити до кола діаметром не більше 5 метрів. Не кожна ракета може похвалитися такою точністю.

Подібні показники досягаються за рахунок аеродинамічних консолей, що складаються в передній частині снаряда, що дозволяє "Екскалібуру" не просто летіти під впливом порохових газів і власного реактивного двигуна, а й планувати в повітрі завдяки аеродинамічній схемі "качка".

Точність у 4-5 метрів досягається завдяки використанню приймача сигналів ГНСС GPS. Для порівняння, стандартні снаряди можуть потрапляти до кола діаметром близько 200—300 метрів під час стрільби на середні дальності. При стрільбі на межі можливостей — до 30-35 км, цей показник виявляється ще вище.

Від 3 до 9 мільйонів гривень за постріл

Хоча офіційно M982 Excalibur ще не надійшов до України, 7 вересня військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував на своєму ТГ-каналі відео, на якому український воїн каже, що вони зараз "випускатимуть до... грошей".

Застосування Екскалібурів ЗСУ у наступі

На опублікованому відео було чітко видно стабілізатори в передній частині снаряда, завдяки яким власне M982 Excalibur і летить так далеко.

Щодо емоційної заяви автора відео, це пояснювалося тим, що використання новітніх технологій зробило "Екскалібур" надзвичайно дорогим. Так, залежно від модифікації 1 боєприпас може коштувати від 70 до 230 тис. дол. або 2,8-9,2 млн. грн. Загалом на закупівлю такого типу снарядів Штати планують виділити близько 92 мільйонів доларів.

Однак висока вартість з лишком окупається точністю снарядів та їх дальністю, аналогічні артсистеми вс рф калібру 152-мм можуть стріляти на дальність не більше 35 км. Лише САУ калібру 203 мм можуть наблизитися до показників "Екскалібура", стріляючи приблизно на 45-47 км.

З надходженням в Україну "Екскалібурів" артилерія ЗСУ зможе ще точніше і частіше вражати важливі для окупантів цілі — командні пункти, склади боєприпасів та інше, з чим зараз успішно справляються HIMARS.