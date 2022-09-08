США передали Україні свої найточніші снаряди: про що йдеться

Таке озброєння можна програмувати на удар за певними GPS-координатами

Українська армія отримає від Сполучених Штатів чергове важливе озброєння, яке допоможе ЗСУ швидше звільнити захоплені росіянами території. Йдеться про надточні снаряди M982 Excalibur, на закупівлю яких Вашингтон планує витратити мільйони доларів. Це перше офіційне підтвердження постачання подібних боєприпасів Україні, адже раніше американські чиновники замовчували таку допомогу.

Інформацію про постачання повідомило видання Bloomberg, посилаючись на бюджетний документ США, який до цього не мав розголосу. Слід зазначити, що Excalibur найчастіше використовується для пострілів із 155-міліметрових гаубиць.

Загалом на закупівлю такого типу снарядів Штати планують виділити близько 92 мільйонів доларів. Дані боєприпаси мають GPS-наведення, що дозволяє військовослужбовцям оперативніше реагувати на виклики, що диктує оперативна ситуація на фронті.

Снаряд Excalibur

Документація стверджує, що дальність польоту Excalibur може становити загалом до 40,5 кілометрів. Разом із можливістю програмувати конкретну ціль такі снаряди є чудовою допомогою для ЗСУ у боротьбі проти російських загарбників.

Варто зазначити, що дані про ймовірні постачання такого озброєння Україні з’являються вже не вперше, але до цього офіційні особи не коментували подібні чутки. При цьому не виключався варіант, що завдання серйозних пошкоджень мостами на Херсонщині стало можливим саме завдяки Excalibur, а не "розрекламованим" HIMARS.

"Продемонстрована точність Excalibur дозволяє вразити мету з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів та зменшуючи побічні збитки", — пише Bloomberg.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" детальніше розповідав, що відомо про можливості Excalibur, які здатні допомогти українцям переломити хід війни з росією.

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