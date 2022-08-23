США таємно дають Україні важливу зброю? Що вдалося дізнатися журналістам

Адміністрація Байдена публічно цю інформацію не оголошувала

Сполучені Штати Америки у своїх пакетах військової допомоги Україні для протистояння збройній агресії росії нібито таємно передають Україні озброєння, котре не входить до офіційних списків.

Як повідомляє, посилаючись на інсайдерівські джерела видання Politico, що до пакета озброєнь, який Штати анонсували 19 серпня, було включено високоточні боєприпаси, проте публічно ця інформація не розголошувалася. Крім того, високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що США деякий час тихо постачали українцям високошвидкісні протирадіаційні ракети, які використовуються для націлювання на радарні системи.

Водночас зазначається, що жоден представник Білого Дому або Пентагону офіційно цю інформацію підтверджувати не став. Ба більше, не було навіть натяків на ймовірність таємного постачання зброї до України.

Варто додати, що Excalibur є керованим снарядами, розробкою яких займаються американські компанії Raytheon Missile Systems і BAE Systems Bofors. Ці снаряди використовуються для завдавання високоточних ударів, розташованих на відстані від 35 до 57 кілометрів. Водночас під час випробувань, які проводилися кілька років тому, вони відмінно показали свою роботу навіть на відстані в 70 кілометрів.

Excalibur, який вважається універсальним снарядом та використовується для будь-яких НАТОвських 155-міліметрових гаубиць, оснащені супутниковим наведенням, завдяки якому мають змогу вражати цілі навіть із відхиленням у 5 метрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Штати анонсували плани щодо передачі Україні снарядів Excalibur до 155 мм гаубиць. Їх планували включити до нового пакету військової допомоги на 775 мільйонів доларів.