США планують передати Україні снаряди "Excalibur": у чому їхня особливість

США мають намір передати Україні більше високоточної зброї

У США планують в одному з майбутніх пакетів військової допомоги передати Україні снаряди "Excalibur" до 155 мм гаубиці.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на поінформоване джерело, постачання цієї зброї не було включено до нового пакету допомоги на 775 мільйонів доларів, але буде передано в майбутньому.

Зазначається, що ці високоточні снаряди можуть дозволити українським військам завдавати ударів по укріпленим позиціям окупантів та командним штабам.

Варто зазначити, що керовані снаряди "Excalibur" були розроблені компаніями Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors. Вони призначені для завдання точних ударів на відстані від 35 до 57 км, при цьому на випробуваннях у 2020 році вони добре показали себе і при враженні цілей на відстані в 70 км. Однак тоді було використано перспективну САУ ERCA, яка ще не надійшла на озброєння армії США.

Завдяки супутниковому наведенню "екскалібури" можуть потрапляти в цілі з відхиленням 5 метрів.

Снаряд є універсальним і його можна використовувати для стрільби з будь-якої 155-мм гаубиці стандарту НАТО. Вартість одного пострілу складає близько 70 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Україна вже отримувала ці снаряди ще у квітні, але не від США, а від Канади, у якої залишалася певна кількість з часів участі у війні в Афганістані.