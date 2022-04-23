Україна отримає від Канади снаряди Excalibur: чому це велика перевага над росіянами

Канада передасть Україні нові високоточні боєприпаси Excalibur

Україна отримає від Канади гаубиці M777 разом із високоточними далекобійними артилерійськими снарядами з GPS-наведенням M982 Excalibur, щоб допомогти українцям відбивати новий наступ російської армії зі сходу.

Про це "Телеграф" повідомляє із посиланням на CBS.

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M982 Excalibur – це 155-мм керований активно-реактивний снаряд (АРС) збільшеної дальності. Створено у співпраці Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors.

Активно-реактивні снаряди M982 Excalibur дозволяють вражати цілі на відстані вдвічі-втричі більше звичайних боєприпасів. Максимальна дальність ефективної стрільби Excalibur досягає від 40 до 57 км, і при цьому можливе кругове відхилення від цілі складає всього 5 метрів (завдяки супутниковому наведенню).

M982 Excalibur — 155-мм керований активно-реактивний снаряд збільшеної дальності

ТТХ M982 Excalibur — що відомо

Маса: 48 кг

Маса бойової частини: 22 кг

Довжина: 1 м

Калібр: 155 мм

Досвід застосування в Іраку показав високу точність та ефективність зброї – 92% влучень були з похибкою менш як 4 метри. Для влучного пострілу необхідно лише знати координати цілі, а не підсвічувати її лазером. Вести вогонь можливо з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО.

Снаряди розробляють компанії Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors

Певна кількість цих боєприпасів залишилася в Канаді після участі у війні в Афганістані.

Вартість снаряду, залежно від модифікації, може сягати понад 200 тисяч доларів.

Таким чином, Excalibur може стати вирішальним фактором як при контрбатарейній боротьбі, так і при знищенні важливих цілей високоточними ударами.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Велика Британія надасть Україні більше артилерійських установок. Таке саме рішення ухвалили і в США.

Зокрема, дедалі більше країн починають передавати зброю українським захисникам. 19 квітня стало відомо про постачання бронетехніки, повідомили Нідерланди, а Румунія схвалила передачу зброї з резервів Міноборони.