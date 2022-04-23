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Україна отримає від Канади снаряди Excalibur: чому це велика перевага над росіянами

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Снаряд M982 Excalibur Новина оновлена 23 квітня 2022, 20:41
Снаряд M982 Excalibur

Канада передасть Україні нові високоточні боєприпаси Excalibur

Україна отримає від Канади гаубиці M777 разом із високоточними далекобійними артилерійськими снарядами з GPS-наведенням M982 Excalibur, щоб допомогти українцям відбивати новий наступ російської армії зі сходу.

Про це "Телеграф" повідомляє із посиланням на CBS.

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M982 Excalibur – це 155-мм керований активно-реактивний снаряд (АРС) збільшеної дальності. Створено у співпраці Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors.

Активно-реактивні снаряди M982 Excalibur дозволяють вражати цілі на відстані вдвічі-втричі більше звичайних боєприпасів. Максимальна дальність ефективної стрільби Excalibur досягає від 40 до 57 км, і при цьому можливе кругове відхилення від цілі складає всього 5 метрів (завдяки супутниковому наведенню).

M982 Excalibur — 155-мм керований активно-реактивний снаряд збільшеної дальності
M982 Excalibur — 155-мм керований активно-реактивний снаряд збільшеної дальності

ТТХ M982 Excalibur — що відомо

  • Маса: 48 кг
  • Маса бойової частини: 22 кг
  • Довжина: 1 м
  • Калібр: 155 мм

Досвід застосування в Іраку показав високу точність та ефективність зброї – 92% влучень були з похибкою менш як 4 метри. Для влучного пострілу необхідно лише знати координати цілі, а не підсвічувати її лазером. Вести вогонь можливо з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО.

Снаряди розробляють компанії Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors
Снаряди розробляють компанії Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors

Певна кількість цих боєприпасів залишилася в Канаді після участі у війні в Афганістані.

Вартість снаряду, залежно від модифікації, може сягати понад 200 тисяч доларів.

Таким чином, Excalibur може стати вирішальним фактором як при контрбатарейній боротьбі, так і при знищенні важливих цілей високоточними ударами.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Велика Британія надасть Україні більше артилерійських установок. Таке саме рішення ухвалили і в США.

Зокрема, дедалі більше країн починають передавати зброю українським захисникам. 19 квітня стало відомо про постачання бронетехніки, повідомили Нідерланди, а Румунія схвалила передачу зброї з резервів Міноборони.

Теги:
#Україна #Канада #Зброя #Війна
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