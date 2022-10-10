"Буде готова ефективно захищати українців": Німеччина найближчими днями передасть ЗСУ новітню систему ППО

ППО IRIS-T — це найсучасніша система протиповітряної оборони Німеччини, яка зможе захистити ціле велике місто

На тлі масованого ракетного обстрілу України, який влаштували російські війська починаючи з ранку понеділка, 10 жовтня, в Німеччині оголосили про те, що першу з обіцяних раніше систем протиповітряної оборони IRIS-T буде поставлено українським Збройним силам найближчим часом.

Про це вдень 10 жовтня заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, повідомляє Spiegel.

"Поновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах підкреслює, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО. Тож зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. У найближчі кілька днів перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців", — заявила Крістіні Ламбрехт.

Щодо поставок трьох інших раніше обіцяних Україні систем протиповітряної оборони цього типу, то міністр оборони Німеччини додала, що це відбудеться вже наступного року.

Раніше "Телеграф" писав, що нові система ППО IRIS-T SL має особливість, що дозволяє успішніше перехоплювати ворожі ракети і літаки.