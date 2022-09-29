Чотири замість однієї: у Німеччині ухвалили позитивне рішення щодо ППО для України

У Німеччині знайшли кошти на постачання додаткових систем ППО

Німеччина згодна передати Україні чотири новітні системи протиповітряної оборони IRIS-T, які навіть не надійшли на озброєння Бундесверу

Як повідомляється на сайті уряду ФРН, у бюджеті з’явилися кошти на виділення Україні ще трьох установок даного типу, хоча спочатку планувалася передача лише однієї.

"У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу з нарощування потенціалу безпеки було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти мають бути використані насамперед для підтримки України", — йдеться у повідомленні.

Крім додаткових зенітних установок, у списку також з’явилася інформація про додаткову передачу 24 кулеметів MG3 для бронеавтомобілів та 30 тисяч снарядів калібру 40 мм.

Загальна вартість ліцензій на передачу зброї та спорядження Україні, які Німеччина виділила з початку 2022 року, становила вже понад 740 мільйонів євро.

Як повідомлялося раніше, у США оголосили про виділення для України нового пакету військової допомоги у 1,1 мільярда доларів. У цьому пакеті Пентагон погодився виділити ще 18 РСЗВ HIMARS, тобто практично подвоїти їх кількість у розпорядженні ЗСУ.