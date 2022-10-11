Не стали чекати листопада: Німеччина передала Україні дуже важливе озброєння

Мова про найсучаснішу німецьку систему протиповітряної оборони

У вівторок, 11 жовтня, Україна отримала від Німеччини зенітний ракетний комплекс IRIS-T SL — це найсучасніша німецька система протиповітряної оборони, яка хоча б частково закриє небо над нашою країною від ракетних ударів російських військових.

Як передає видання Spiegel, передача системи ППО вже відбулася неподалік польсько-українського кордону, хоча спершу вона планувалася на листопад.

Зазначається, що це перша з чотирьох систем протиповітряної оборони, яку України отримала після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц ще у червні цього року анонсував їх постачання. Пришвидшення постачання відбулося на тлі масованого ракетного обстрілу України, який влаштували російські війська починаючи 10 жовтня. Одразу після серії ударів по об'єктах мирної інфраструктури українських міст, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт виступила із заявою, що ФРН доставить системи ППО значно швидше.

Варто додати, що за словами голови Міноборони Німеччини, три інші системи протиповітряної оборони типу IRIS-T SL Україна отримає вже у наступному році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США продовжують шукати для України нове озброєння у всіх можливих союзників, готуючи чергові пакети військової допомоги. Днями з’явилася інформація, що ЗСУ можуть поставити новітні переносні зенітно-ракетні комплекси Chiron південнокорейського виробництва.