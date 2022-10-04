Ядерна істерика путіна вдарить по самій росії: прогноз військового

На думку полковника Сергія Грабського, росія не наважиться застосувати ядерну зброю

Після того, як російський диктатор путін у зверненні 21 вересня відкрито пригрозив використанням ядерної зброї проти України, тема залишається в топах. Її раз у раз підігрівають різного роду міркування про те, чи наважиться росія на ядерний удар – і куди саме вдарить. Схвилювало і повідомлення про те, що російський підводний атомний човен К-329 "Бєлгород" з торпедами "Посейдон" нібито покинув базу і вийшов до Арктики.

Військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський розповів "Телеграфу", чим закінчиться російський ядерний шантаж і чому небезпечний "заплив" атомного підводного човна "Бєлгород".

Як здійснюється контроль за ядерними об’єктами

"Застосування росією ядерної зброї – малоймовірне. Утім, виходячи з такого поняття, як людський фактор, ми не можемо цього виключити стовідсотково. Але ймовірність, наголошую, вкрай мала, один-два відсотки", – вважає Сергій Грабський.

За словами полковника, для нього найважливішим у цьому ракурсі є повідомлення, що йдуть із США. А саме – що вони не спостерігають активності, яка б свідчила про підготовку росії до застосування ядерної зброї.

Те, що російський підводний атомний човен з торпедами "Посейдон" вийшов до Арктики, – нічого не означає, впевнений експерт.

"Знайдеться через якийсь час, – зазначає він. – Зрозумійте, світ створив таку систему контролю за ядерними об’єктами та їхніми носіями (і цивільними, і військовими), що тимчасове зникнення з радарів якогось судна ні на що не впливає".

За словами полковника, є стаціонарна система контролю, що складається з так званих приладів спостереження. У кожній країні є десятки, а то й сотні таких приладів, що спостерігають за радіаційним фоном.

"До того ж, – продовжує Сергій Грабський, – протягом останніх 50-70 років створено систему моніторингу та контролю, яка фактично виключає можливість використання ядерної зброї чи атомних об’єктів нелегальним способом. Нещодавній приклад – на Запорізьку АЕС, захоплену росіянами, протягом кількох місяців не могли потрапити представники МАГАТЕ, але як тільки з’явилася інформація, що три датчики контролю рівня радіації вийшли з ладу або перестали відповідати, буквально за тиждень-два офіційна місія МАГАТЕ була на ядерному об’єкті.

Це, пояснює експерт, якщо говорити про цивільну складову. Якщо ж мова йде про військову складову, але тут все ще простіше.

"Всім давно відомі – з точністю до метра – координати розміщення будь-якого ядерного об’єкта. За ними ведеться постійне спостереження – з космосу (супутники), оперативне спостереження (агентура), радіотехнічне, радіоелектронне тощо. І будь-яка нестандартна активність у зоні дії ядерного об’єкта викличе миттєву реакцію та застосування відповідних систем протидії. Тому США відкрито заявляють, що поки не спостерігають подібної активності на ядерних об’єктах росії", — розповідає Сергій Грабський.

Шантаж обернеться проти самої росії

До того ж, зазначає полковник, натиснути кнопку одноосібно путін не може. Система працює так, пояснює він, що в ній задіяна велика кількість людей. І серед них точно знайдеться хоч одна адекватна людина, яка не дозволить запустити ядерну гойдалку.

"Зрозуміло, що російським олігархам, так званим елітам (принаймні, тій частині, яка при глузді) не потрібна війна "до останнього". Люди такої формації вимерли разом із Радянським Союзом. І довимирають зараз", — наголошує Сергій Грабський.

Відповідаючи на запитання, чому росії після всього, що вона творить, не дадуть серйозно по руках, експерт нагадує, що рф — найбільша територіально країна, що є частиною єдиної економічної системи світу.

"Якщо та ж Північна Корея, що періодично брязкає ядерною зброєю, ізольована і не відіграє ніякої ролі в економічній системі світу, то з рф — ситуація інша. Вона важлива як джерело ресурсів і ринок збуту. І "вимкнути" її миттєво — це завдати серйозного удару по цивілізованих країнах. На це ніхто не піде. Тому країну-агресора делікатно і дуже акуратно вимикають із цієї системи", – каже полковник.

Ну а путінський ядерний шантаж, на його думку, більшою мірою спрямований на внутрішню аудиторію. Як і споруджені нашвидкуруч "референдуми" та анексії, які ніким не визнаються та які Кремль намагається видати за "успіхи" у війні проти України.

Брязкання Кремлем ядерними заявами, упевнений Сергій Грабський, приведе хіба що до серії додаткових військових навчань у всьому світі щодо вивчення та відпрацювання алгоритмів реакції на ядерну загрозу. Посиляться також системи моніторингу та контролю.

"А з політичного погляду, такий ядерний шантаж ще раз доводить неадекватність російського військово-політичного керівництва. І введення нових пакетів санкцій тепер не вимагатиме додаткового пояснення – чому. Бо – путінська росія є загрозою для всього світу. Ось і все, – констатує експерт. — Так, ядерний шантаж — не те, від чого можна просто відмахнутися. Але удар, наголошую, малоймовірний. Тоді як втрати від таких дій — у пролонгованій перспективі — набагато більші, ніж переваги, які російський режим, як він думає, отримує від цього зараз”.