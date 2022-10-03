Випробування "зброї Апокаліпсису"? Російська ядерна субмарина зникла з бази

Торпеди можуть подолати 10 тисяч кілометрів під водою

На тлі ядерного шантажу російської федерації будь-які новини з приводу цього викликають резонанс. Цього разу стало відомо про те, що російський підводний атомний човен з торпедами "Посейдон" залишив базу. Він оснащений ядерною боєголовкою, яка може викликати "радіоактивне цунамі", здатне стерти з лиця землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес.

Про це повідомила італійська газета "La Repubblica" з посиланнями на джерела в НАТО. Припускається, що атомна субмарина вийшла в Арктику для випробування нової надпотужної торпеди "Посейдон", яку іноді називають "Паладином Апокаліпсису". Підводний човен К-329 "Бєлгород" вважається прототипом нової концепції війни, задуманої російськими адміралами останніми роками після повернення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами.

"Є побоювання, що її місія полягає в тому, щоб вперше випробувати суперторпеди "Посейдон", яку часто називають "зброєю Апокаліпсису", — йдеться в повідомленні видання.

Ця торпеда розроблена так, щоб не випромінювати теплову хвилю, на яку налаштовані датчики НАТО. Крім того, журналісти з посиланням на джерела в НАТО повідомляють, що за даними американської розвідки підводний човен зник з бази, щоб провести випробування "Посейдона" саме в районі Карського моря. На думку військових експертів, ця зброя змусить союзників НАТО переглянути концепцію планування Військово-морських сил країн Альянсу.

Зазначимо, що "Бєлгород" надійшов на озброєння ВМС рф 8 липня 2022 року. Це найдовша субмарина у світі — при довжині 184 метри та ширині 15 метрів вона може плавати під водою зі швидкістю близько 60 кілометрів на годину і з необмеженим запасом ходу: приблизно 120 днів без необхідності повертатись на поверхню. Торпеди з ядерною боєголовкою здатні подолати відстань у 10 тисяч кілометрів під водою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сполучені Штати попередили про "катастрофічні наслідки" для росії в разі використання зброї масової ураження.