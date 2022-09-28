Шантаж або путінська логіка: чи застосує росія ядерну зброю

Чи ризикне Кремль завдати ядерного удару по Україні, "Телеграфу" розповіли експерти

Путінське розмахування ядерною палицею, безрозсудні дії росіян на Запорізькій АЕС ведуть мир до ядерної катастрофи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Поки що, попри те, що США попередили російське керівництво про "катастрофічні наслідки", ядерний шантаж не припиняється. "Телеграф" обговорив з експертами — чи ризикне Кремль поставити мир на межу знищення, почавши атакувати Україну із застосуванням ядерних зарядів.

У путіна – своя логіка

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович розмірковує так:

"Відповідь на запитання, чи застосує путін ядерну зброю, лежить в області або "так", або "ні". Розраховувати ймовірність у пропорціях 10 на 90 або 60 на 40 у цьому випадку безглуздо. Зрозуміло, якщо путін наважиться на ядерний удар, то наслідки цього кошмарного злочину може бути абсолютно непередбачуваними для нього особисто" .

Будь-яку іншу людину це зупинило б, зазначає експерт. Але у путіна – своя логіка.

"Його попереджали не ставити ультиматум НАТО наприкінці минулого року, тому що його "пошлють". Його "послали", але ультиматум він все ж таки поставив. Були попередження не лізти в Україну, бо будуть важкі витрати. Він поліз в Україну і отримав найважчі витрати. Були попередження не оголошувати мобілізацію, тому що росія до неї не готова. Мобілізація була оголошена, і росія, звичайно, виявилася не готовою до неї", — зазначає експерт.

Тобто, продовжує Денис Попович, щоразу путін чинив по-своєму – і отримував рівно те, про що його попереджали.

"І якщо така логіка сидить у нього в голові щодо застосування ядерної зброї, то я ставився б до цієї похмурої перспективи цілком серйозно, – попереджає експерт. – Хоча, звичайно ж, це дуже страшні слова".

Кремль розігрує останній аргумент

Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов нагадує, що росія програла спробу державного перевороту в Україні "за три дні". Потім рф програла маневрову війну в березні. Наразі агресор програє позиційну війну.

"І тому Кремль починає розігрувати останній аргумент – застосування ядерної зброї, – вважає експерт. – Ця зброя завжди розглядалася як засіб стримування, але сьогоднішні загрози російських керівників справді не блеф, у нинішній ситуації вони можуть ухвалити і таке фатальне рішення. Очевидно, згідно з їхніми розрахунками, після цього Захід та Україна погодяться на переговори та підпишуть будь-які угоди з частковим виконанням російських політичних та територіальних вимог”.

Однак навіть у разі тимчасового заморожування бойових дій росія лише програє від застосування неконвенційної зброї, упевнений Ігор Попов. Про неприпустимість його використання вже привселюдно заявляв Китай, зазначає він. Тому в разі ядерної ескалації від будь-якої торгівлі з рф відмовляться вже не тільки країни Заходу, а й відносно нейтральні держави Азії та Південної Америки. Ізоляція та блокада досить швидко призведуть до краху російської економіки та соціальних потрясінь, прогнозує експерт.

"Володимир Зеленський вже заявив, що росія не має права володіти ядерною зброєю. У разі її застосування, ми можемо очікувати фактично на консенсус провідних держав світу щодо вилучення ядерного арсеналу рф. Навіть самі сьогоднішні загрози є підставою для посилення міжнародного тиску для встановлення контролю над російськими ядерними зарядами", – вважає Ігор Попов.

Ядерна катастрофа, наголошує експерт, стане підставою і для запровадження інших санкцій – таких, як визнання росії країною-спонсором тероризму чи формування міжнародного трибуналу для покарання російських керівників.

"Нинішня ескалація може закінчитися і римейком Карибської кризи, — припускає Ігор Попов. — Тоді після створення реальної загрози обміну ядерними ударами СРСР і США пішли на поступки, причому не всі ці поступки були публічними. Так, СРСР вивів ракети з території Куби, а США – протягом кількох місяців вивезли свої наступальні засоби з Туреччини".

Застосовувати ядерну зброю Кремль боїться, а з шантажу вичавив максимум

На думку політолога, добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, ядерний шантаж путіна вже пішов на спад.

"Кремль вичавив з теми максимум, налякавши найлякливіших. Ми бачимо, що канцлер ФРН Шольц різко включив задню передачу — і знову зупинив передачу танків Україні. Але Київ залишив ці погрози без уваги, а Вашингтон своїми неофіційними каналами передав Москві серйозне попередження", – розповідає експерт.

Кирило Сазонов вважає, що свою думку з цього приводу висловили путіну також Китай та Індія.

"Після чого жорстка ядерна риторика збереглася тільки у другорядних одіозних персонажів російської політики і в колишнього президента росії Медведєва, який вже прославився неадекватними заявами за повної відсутності реального впливу. Застосовувати ядерну зброю Кремль боїться, а з шантажу вичавив уже максимум. Все, цю станцію проїхали, рухаємось далі", – констатує політолог.