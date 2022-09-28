Військовий експерт Микола Бєлєсков оцінив те, як Сполучені Штати відреагували на шантаж ядерною зброєю з боку росії та вказав на переваги такого підходу

Українцям хочеться, щоб США публічно висловилися про те, що думають про на цей випадок уже відкриті ядерні погрози Московії. Щоб вдарили кулаком і сказали чітко, що чекає Московію — перерахували всі опції. Підперти Московію під стіночку так би мовити. Така логіка прихильників відповідного підходу.

Адміністрація Байдена обрала інший варіант. В непублічній комунікації напряму із Московією сказали все, що думають. А в публічній комунікації заявили лише про катастрофічні наслідки, якщо Московія порушить табу на застосування ядерки.

Тим самим зберегли собі простір для маневру, що дуже важливо в управлінні ескалацією, коли не заганяєш себе в дуже жорсткі рамки, і певний рівень невизначеності щодо відповіді, що теж має стримувати Московію. Хоча в мене, до слова, відчуття, що головний аргумент, на який роблять ставку США, це перетворення Московії на парію, якщо буде порушене ядерне табу.

А взагалі США зробили доволі непогано — знайшли баланс між тим як допомогти Україні, але при цьому не дати жодного легітимного приводу Московії для неконвенційної ескалації і перекласти на Кремль всю відповідальність за ескалацію, яка в очах більшості нелегітимна. А бути перед вибором "або неконвенційна ескалація навіть невеликих масштабів або вмикати задню" це так собі задоволення — тому і мобілізація і іранські БПЛА, щоб розширити поле для маневру.