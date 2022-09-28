росія завалила Європу фейковими новинами, імітуючи відомі ЗМІ

Фейкові мережі виявили відразу кілька організацій

росія розгорнула в соцмережах масштабну кампанію, спрямовану на користувачів інтернету в Європейському союзі, Великій Британії та Україні. Фейкові новини імітували відомі сайти, такі як Daily Mail, Der Spiegel, The Guardian. Новини, що просуває російські наративи з підроблених сайтів, рекламували у Facebook та Twitter.

Усього було виявлено 60 таких сайтів. Їхній матеріал активно просували у соціальних мережах, наприклад, за допомогою реклами на Facebook — загальну суму оцінили у 100 000 доларів, повідомляє POLITICO. Фіктивні новинні сайти виявили у Meta.

Поширювані матеріали намагалися посіяти сумніви щодо підтримки України урядами країн-союзників. Російський слід у цій справі підтверджує використання кирилиці, мовні помилки пов’язані з перекладом з російської мови, а також терміни дії кампанії — вона розпочалася з квітня, що тривало по вересень. Прив’язати до конкретної організації фейки не вдалося. Щоб просувати фальшиві новини, вони покладалися на таких же фальшивих користувачів соцмереж — ботів, створених у великій кількості.

Інфраструктура підтримки цієї операції базувалася в Європі, але просунутися їм не вдалося, попри використання майже 1000 підроблених профілів Facebook. Залучити іноземних користувачів на свій бік не вийшло, а все тому, що були дуже явні приклади підробки облікових записів — мовні невідповідності, які видавали носіїв іншої мови, посилання на рецепти російською мовою, а також прості помилки на кшталт використання чоловічого фото в жіночому профілі. Наголошується, що якщо спочатку орієнтація була на багато країн Європи, то потім основні зусилля були зосереджені на Німеччині. Таємну мережу Facebook профілів виявила інша організація незалежно від Meta.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія розгорнула масштабну пропаганду про "нацистів" в Україні в ЗМІ саме з дня повномасштабного вторгнення. Нині одним із головних мотивів російської пропаганди є ядерний шантаж.