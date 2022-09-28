Укр

россия завалила Европу фейковыми новостями, имитируя известные СМИ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Российская пропаганда пыталась привлечь на свою сторону европейцев Новость обновлена 28 сентября 2022, 09:49
Российская пропаганда пыталась привлечь на свою сторону европейцев

Фейковые сети обнаружили сразу несколько организаций

россия развернула в соцсетях масштабную кампанию, направленную на пользователей интернета в Европейском союзе, Великобритании и Украине. Фейковые новости имитировали известные сайты, такие как Daily Mail, Der Spiegel, The Guardian. Новости, продвигающее российские нарративы с поддельных сайтов, рекламировали в Facebook и Twitter.

Всего было обнаружено 60 таких сайтов. Их материал активно продвигали в социальных сетях, например, с помощью рекламы на Facebook — общую сумму оценили в 100 000 долларов, сообщает POLITICO. Фиктивные новостные сайты обнаружили в Meta.

Распространяемые материалы пытались посеять сомнения в поддержке Украины правительствами стран-союзников. Российский след в этом деле подтверждает использование кириллицы, языковые ошибки связанные с переводом с русского языка, а также сроки действия кампании — она началась с апреля длилось по сентябрь. Привязать к конкретной организации фейки не удалось. Чтобы продвигать фальшивые новости, они полагались на таких же фальшивых пользователей соцсетей — ботов, созданных в большом количестве.

Инфраструктура поддержки этой операции базировалась в Европе, но продвинуться им не удалось несмотря на использование почти 1000 поддельных профилей Facebook. Привлечь иностранных пользователей на свою сторону не получилось, а всё потому что были очень явные примеры подделки аккаунтов — языковые несоответствия, которые выдавали носителей другого языка, ссылки на рецепты на русском языке, а также простые ошибки по типу использования мужского фото в женском профиле. Отмечается, что если первоначально ориентация была на многие страны Европы, то потом основные усилия были сосредоточены на Германии. Тайную сети Facebook профилей обнаружила другая организация в независимости от Meta.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия развернула масштабную пропаганду про "нацистов" в Украине в СМИ именно со дня полномасштабного вторжения. Сейчас одним из главных мотивов российской пропаганды является ядерный шантаж.

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