Данилов рассказал, что будет если россия пойдет на ядерный удар

В СНБО напомнили, что у мира есть обязанности относительно ядерного оружия, но сейчас сложно понять, будет ли их кто-то выполнять

Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшие дни обнародует инструкцию о том, как вести себя украинцам в случае ядерного удара, однако там предупреждают, что ВСУ продолжат выполнять задания даже в случае применения оружия массового поражения.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Радио Свобода", в случае применения тактического ядерного удара по нашей стране, украинцы продолжат защищать свою землю.

"Нас остановить не может никто: ни путин, ни его войска. И это уже было неоднократно доказано", — сказал он.

По его словам, в случае ядерного удара есть некоторые процедуры, которые надо выполнять, а в ближайшие дни СНБО обнародует соответствующую инструкцию и попытается ее распространить. Вместе с тем он подчеркнул, что в соцсетях уже есть много информации о том, как себя надо вести.

По словам Данилова, в мире есть механизмы сдерживания применения ядерного оружия против неядерных стран, однако никто не может сказать, как они себя покажут. Он отмечает, что если россия создаст прецедент на территории Украины, то без жесткого и решительного ответа других ядерных стран ни одна неядерная страна не сможет чувствовать себя в безопасности. При этом секретарь СНБО подчеркнул, что количество так называемых "грязных бомб" будет в мире расти в геометрической прогрессии, поскольку создать их не так уж и сложно.

Как сообщалось ранее, 21 сентября российский диктатор владимир путин заявил, что в случае угрозы для своего существования россия может применить ядерное оружие. После этого США провели переговоры с кремлем и предупредили российское руководство о "катастрофических последствиях".