Журналист Аркадий Бабченко дал прогноз относительно того, будет ли Россия применять ядерное оружие против Украины

Хорошо. Давайте возвращаться к серьезным вещам. Итак. Давайте поговорим о реальной возможности ядерного удара.

Проблема в том, что, на данный момент, реальной защиты от ядерного нападения не существует нигде в мире. Нет никаких СОИ, "Звездных войн", космических лазеров, ядерных щитов, железных куполов и прочих систем ПРО, способных защитить всю страну. Есть очаги, которые защищены намного лучше других — это, очевидно, Вашингтон, Нью-Йорк, Москва, Киев — но ни у одной страны нет полной стопроцентной защиты всей территории. Даже у Израиля. "Железный купол" не покрывает всю страну.

Более того, даже эти наиболее защищенные кластеры не дают стопроцентной гарантии. Тот же "Железный Купол", лучшая на данный момент система противоракетной обороны в мире — сбивает девяносто пять процентов ракет.

Кстати, это не купол в прямом смысле этого слова. Это система передвижных мобильных установок, которые выдвигаются или находятся в том или ином районе — а остальные районы в этот момент оголены. Даже такую маленькую страну перекрыть полностью оказалось настолько дорого, что этого не может позволить себе даже Израиль.

Более того, показатели "Железного купола" на данный момент известны только в противостоянии с "Кассамами" — самодельными палестинскими "Катюшами" прошлого века, сваренными на коленке из обрезков водопроводной трубы и запущенными с треножника из строительной арматуры.

Показатели против баллистических ракет у него будут, вероятно, ниже.

Показатели против гиперзвукового оружия, которым Россия, на данный момент, все же располагает — очевидно, еще ниже.

Единственным способом защиты от ядерной Третьей мировой на данный момент является доктрина гарантированного взаимного уничтожения. Которая означает: да, мы погибнем — но и тебя уничтожим полностью.

И это — на сто процентов политическое и психологическое сдерживание.

Не военное.

Да, есть еще уничтожение носителей, прошловековых стратегических ракетоносцев Ту-160 на стадии подлета, подводных лодок, которые США сейчас способны обнаруживать в океане просто как орехи, и прочее, на что, я надеюсь, США способны также — благодаря своим спутникам, разведке и технологическому превосходству вообще.

Но даже если и будет уничтожено девяносто процентов потенциала — а у России сейчас примерно пятьсот-шестьсот носителей — то пятьдесят МБР все равно прилетит. А это даже не миллионы — это десятки миллионов трупов.

Розовые сказки про цепочку из трех человек от нажатия Путиным кнопки до момента пуска, и о том, что кто-то в этой цепочке откажется — вы мне даже не рассказывайте весь этот детский сад. Если вы так думаете, то вы до сих пор ничего еще про эту страну и этот биологический вид орков прямоходящих не поняли.

Поэтому ни одна страна в мире на данный момент не будет наносить ответного удара, если первый удар будет по какой-либо третьей стране. Вся эта риторика о неизбежности ответа, о том, что ответ будет таким, что вы в страшных снах не ожидали, о пятом пункте в случае взрыва ЗАЭС — это лишь все то же психологическое сдерживание.

США не будут наносить удар по России, если она решит нанести ядерный удар по Украине.

Никакая страна этого не сделает.

Я даже думаю, что Штаты не будут наносить ответного удара даже в случае нападения на страны Восточной Европы — хотя тут пятый пункт их как раз обязывает напрямую. Но бумажки бумажками это одно, а двадцать миллионов агломерации Нью-Йорка — совсем другое.

Поэтому Украина на данный момент беззащитна перед ядерным ударом. Да, какие-то кластеры защищены — очевидно, Киев, Днепр, Южмаш и т.д., и, надеюсь, Штаты поставили Украине системы ПРО, о которых не трубят в СМИ, но в целом…

Но. Есть и хорошие новости.

Их три.

Во-первых, Россия на данный момент уже практически не способна пробивать ПРО Киева своими "Калибрами" и "Ониксами". Последние успешные удары были уже несколько месяцев назад. И чем дальше, тем ситуация лучше. Поэтому с тактическим ядерным ударом по столице и центрам принятия решений все уже не так просто. Про стратегические МБР мы пока говорить не будем — это следующий уровень красной черты и о ней речь пока еще не идет.

Ну, если Путин только окончательно не свихнется и не решит нанести удар сразу и по Киеву, и по Таллинну, и по Варшаве — чтобы сразу ошеломить НАТО — но тут уже медицина бессильна.

Да, остаются еще гипотетические сверхзвуковые кинжалы — но они пока все же гипотетические.

Во-вторых, как вчера как раз подтвердил Блинкен то, что все и так знали — прямые переговоры с Москвой о нанесении ядерного удара по Украине были, и Путину донесены последствия такого решения.

Это, повторюсь, не будет ответный удар. Но это будет, возможно, поставка Украине уже "Абрамсов" и F-15, и ракет дальнего действия, или закрытие неба, или ввод сухопутного контингента в страну, или ввод миротворцев. Ну и плюс полное экономического эмбарго и инкапсуляция за рвом с крокодилами.

Кстати, стороны на этих переговорах друг друга услышали. США услышали Путина — и отказались от закрытого неба и поставок (по крайней мере, пока) ракет дальнего действия.

Путин тоже услышал Блинкена и отказался от ударов по цепочкам поставки оружия и центрам логистики, чтобы избежать гибели американских солдат.

Тут у сторон возник паритет, которого они пока придерживаются.

И третья, самая лучшая новость.

Мобилизация.

То, что Путин начал мобилизацию — а ни о какой частичной мобилизации речи не будет идти уже ближайшей перспективе, триста тысяч это так, для отвода глаз, будет и миллион и полтора и сколько надо — говорит о том, что Путин решил все же и дальше завоевывать Украину — но действовать при этом пока исключительно конвенциональными методами.

То есть — вместо ядерного удара он вновь сделал выбор в сторону толпы пушечного алкоголического мяса с берданками.

Ну, в добрый путь.

Да, не надо их недооценивать. Даже триста тысяч бухих утырков — это все равно проблема. А уж миллион — тем более. Мне кажется, Украина опять теряет сейчас время. Мне кажется, пора объявлять мобилизацию и здесь.

Пока, вероятно, набираются действительно десятки или две-три сотни тысяч, чтобы заткнуть дыры на фронте и не дать Украине развить наступательный успех. Но новый ударный кулак они все равно будут готовить. Сколько им на это потребуется? Не знаю. Два года. Три. Пять. Чтобы наклепать снова тысячи своего железа. Но они будут это делать. И крови и жизней это будет стоить еще много и много.

Но от идеи ядерного удара они, похоже, пока все же отказались.

Хоть какая-то радость в этой де**мовой жизни.

Да, потом этот вопрос может всплыть снова. Если и эти триста тысяч, и последующие пятьсот снова будут зарыты в украинскую землю. И у него не останется уже выбора. Или в случае сухопотного вторжения в Крым — который они уже считают полностью своим, плоть от плоти березок и кокошников. С гораздо меньшей степенью вероятности это будет касаться новоприсоединенных ДНР и ЛНР, за Донецк они ядерную войну развязывать не будут. Но вот за Севастополь они готовы будут ударить.

Но это все же уже позже.

Пока же, повторюсь, выбор, похоже, сделан в сторону конвенциональной войны.