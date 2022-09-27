Данілов розповів, що буде якщо росія піде на ядерний удар

У РНБО нагадали, що світ має обов’язки щодо ядерної зброї, але зараз складно зрозуміти, чи буде їх хтось виконувати.

Рада національної безпеки та оборони України найближчими днями оприлюднить інструкцію про те, як поводитись українцям у разі ядерного удару, проте там попереджають, що ЗСУ продовжать виконувати завдання навіть у разі застосування зброї масової поразки.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данилов у коментарі "Радіо Свобода", у разі застосування тактичного ядерного удару по нашій країні українці продовжать захищати свою землю.

"Нас зупинити не може ніхто: ні путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено", — сказав він.

За його словами, у разі ядерного удару є деякі процедури, які треба виконувати, а найближчими днями РНБО оприлюднить відповідну інструкцію та спробує її поширити. Водночас він підкреслив, що в соцмережах вже є багато інформації про те, як поводитися.

За словами Данилова, у світі є механізми запобігання застосування ядерної зброї проти неядерних країн, проте ніхто не може сказати, як вони себе покажуть. Він зазначає, що якщо росія створить прецедент на території України, то без жорсткої та рішучої відповіді інших ядерних країн жодна неядерна країна не зможе почуватися безпекою. При цьому секретар РНБО наголосив, що кількість так званих "брудних бомб" у світі зростатиме в геометричній прогресії, оскільки створити їх не так вже й складно.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня російський диктатор володимир путін заявив, що у разі загрози для свого існування росія може застосувати ядерну зброю. Після цього США провели переговори з кремлем та попередили російське керівництво про "катастрофічні наслідки".