Редактор и публицист Иван Верстюк специально для "Телеграфа":

Неприятный сюрприз — нынешняя война продемонстрировала определенную глубину действий российской пропагандистской машины, отчасти не похожей на то, к чему нас готовила индустрия изучения этой пропаганды в предыдущие годы.

Имея целью получить критически значимое влияние на публичные дискуссии в Украине, россияне годами выстраивали систему косвенного влияния на то, что и как говорят украинцы и украинки, украинские медиа, украинские лидеры мнений.

Главным методом этой стратегии было недопущение глубоких, убедительных дискуссий и анализа . Российские игроки через существующую сеть влияния на украинскую информационную среду максимально приучали украинское общество к потреблению новостей .

Новостной цикл, фактически руководившийся из Москвы или россиянами в Украине, позволял держать публичные дискуссии в тех рамках и границах, которые были выгодны российской пропаганде . В результате украинская журналистика усвоила очень опасный принцип: без нового повода ничего не говорить. Поэтому если в стране есть, скажем, проблема бедности, то пока кто-то не создаст новостной повод для разговора об этой теме, медиа об этом говорить преимущественно не будут.

Кроме того, потребление новостей может вызвать зависимость, особенно в столь интенсивные с точки зрения информационного насыщения периоды, как полномасштабная агрессия РФ. Новости могут влиять и влияют на эмоциональное состояние людей и таким образом становятся инструментом, опять же, влиять на характер, содержание, природу публичных дискуссий в Украине по критически важным вопросам, придавая им чрезмерную и кое-где деструктивную эмоциональную окраску.

В такой информационной среде важна прежде всего "эксклюзивность" информации, а не глубина и качество аналитического вывода , что может быть использовано на практике для интересов Украины — ее армии, ее экономики, ее социальной политики, ее культуры.

Искусственно созданная гонка за "эксклюзивностью" характерна не только для украинского медиарынка, но и для медиарынков развитых стран, вроде США, Германии или Великобритании. Впрочем, каждая медийная традиция имеет свою методологию решения этой проблемы, учитывая существующую социологию потребления медийных продуктов.

Индустрия изучения российской пропаганды годами изображала так называемых "троллей" и "ботов" как главный и опасный российский метод. Действительно, и "тролли", и "боты" присутствуют в информационной среде и действуют в интересах России. Однако их влияние стало относительно ограниченным, а определенные действия крупных технологических компаний (Google, Facebook, Twitter, Amazon) привели к тому, что инфраструктура этого метода понесла потери.

Российские "тролли" и "боты" сейчас стали гораздо менее эффективными, чем, например, в 2012-2013 годах, когда они готовили информационную операцию по блокированию дальнейшей евроинтеграции Украины и вторжению на Донбасс и в Крыму в 2014-м.

А вот использование новостей в рамках комплексной стратегии "содержание новости-время ее публикации-SEO-заголовок-использование тезисов для распространения среди определенных сегментов аудитории потребителей новостей" как метода влияния на украинскую информационную среду оказалось более эффективным методом. Так, новость, например, разрушающая среди украинского общества доверие к действующей власти, распространяется в социальных сетях веерным методом, получая формат "информационной кампании".

Расчет российской информационной машины понятен: веерный метод действительно похож на натуральный метод распространения информации в социальных сетях. Вот только почему-то новости об успехах Украины и ее армии гораздо реже вовлекаюсь в "веер" соцсетей, чем негативные новости, подрывающие обороноспособность страны.

Отдельно следует сказать о технологиях так называемой "SEO-оптимизации". Эти технологии были разработаны в рамках исследований российской компании Yandex, разработавшей собственную поисковую систему. И в Украину время от времени приезжали работать российские специалисты по SEO-оптимизации, которые и принесли эту технологию в украинский медиарынок.

Методы SEO позволяли российской информационной машине подогревать количество просмотров к материалам в украинском информационном пространстве, которые играли в пользу РФ . Но снижать количество просмотров там, где в материале выражалась чисто проукраинская позиция.

Современные системы администрирования сайтов в Украине включают в себя определенный технологический инструментарий SEO. Но он быстро становится устаревшим, ведь американская компания Google не заинтересована в играх с трафиком, если они не способствуют прибылям и капитализации этой компании, а их основным бизнесом остается цифровая реклама. Поэтому Google начинает отказываться от инструментария SEO, ведь эти технологии становятся небезопасными.

Следует говорить и о тех нарративах, которые годами культивировала российская информационная машина в украинской медиасреде. Прежде чем их охарактеризовать, следует отметить, что эти нарративы продуцировались и насаждались в соответствии с определенным хронотопом.

Как только Украина оказывалась на грани привлечения крупной западной инвестиции, в информационной среде активно распространялась идея, что Украина – очень бедная и коррумпированная, нуждается в судебной реформе, поэтому иностранным инвесторам следует держаться от страны и ее экономики как можно дальше.

Среди нарративов российской пропаганды об Украине, годами насаждавшихся в местном медиа-секторе, можно выделить следующие:

- "Украина – ненадежный партнер, не выполняющий своих обязательств"

- "Украина – бедная и коррумпированная, поэтому в нее лучше не инвестировали капитал"

– "Украина находится на негативном тренде развития и критически отстает по всем важным показателям от стран-соседей"

- "Украинская армия небоеспособна и не способна проводить эффективные операции по защите территориальной целостности страны"

- "Украинская культура нежизнеспособна, не пользуется популярностью и полностью зависит от культурного импорта из-за нехватки местных талантов"

- "Украинская экономика бесперспективна, не способна расти более 3,5% в год, имеет высокую инфляцию, а изменить это невозможно"

Нынешняя война, безусловно, будет продолжать раскрывать природу, методы и характер стратегических действий российской пропагандистской машины, работающей на базе, которую она создавала не один год. Поэтому Украина должна быть готова отвечать на эту деятельность, используя современные технологии и сотрудничая с крупными технологическими компаниями.

Также очень важно, чтобы украинское общество повышало свою информационную и цифровую грамотность, чтобы выработать иммунитет к тем методам, для использования которых Россия годами создавала в Украине информационную инфраструктуру.