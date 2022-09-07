Пропагандисты запустили фейковый ролик о больших потерях ВСУ возле Энергодара, но опять облажались (видео)

На ролике видно, что "убитые украинские солдаты" оказались всего лишь актерами

Российский пропагандистский ролик о якобы неудачной попытке ВСУ высадить десант в Энергодаре оказался фейком.

На днях в сети появилось видео, на котором мужчина позиционирующий себя, как российский разведчик идет по побережью и показывает "тела убитых украинских военных".

В том числе оно разлетелось и по крупным пропагандистским телеграм-каналам.

Впрочем, на полной версии видеозаписи видно, что мужчина ведущий съемку в конце ролика говорит "убитым украинцам", что пора просыпаться, после чего те спокойно поднимаются на ноги и расходятся кто куда.

Таким образом можно с уверенностью говорить, что данная видеозапись является не более чем очередным пропагандистским роликом, снятым с привлечением актеров в целях распространения дезинформации.

Как сообщалось ранее, оккупанты активно распространяют дезинформацию о войне в Украине и о положении дел внутри нашей страны с самого начала вторжения. Так, например, в июле российские хакеры взломали популярную радиостанцию и сообщили, что президент Владимир Зеленский находится в реанимации.

После этого Зеленский записал видеообращение и сообщил, что чувствует себя отлично.